A FIA, Federação Internacional de Automobilismo, pediu que a Fórmula 1 minimizasse a quantidade de palavrões que são transmitidos ao longo dos finais de semana, como revela o Motorsport.com.

Os palavrões são silenciados nas transmissões oficiais, mas a crescente das explosões tornou-se motivo de preocupação para o órgão regulamentador do automobilismo. Em entrevista ao Motorsport.com, o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, revelou que está tomando medidas para tentar mudar a situação.

Sulayem defende que os pilotos têm parte de responsabilidade por aquilo que é falado no rádio, por isso acionou uma solicitação na FOM para limitar a comunicação de palavras de baixo calão.

"Temos que diferenciar nosso esporte, o automobilismo, da música rap", disse Ben Sulayem.

"Não somos rappers, você sabe. Eles dizem a palavra com 'F' quantas vezes por minuto? Não fazemos parte disso. Eles são eles e nós somos [nós]".

Ben Sulayem, 14 vezes campeão no Rally do Oriente Médio, diz que entende bem as frustrações que os competidores enfrentam, mas acha que os padrões devem ser mantidos.

"Eu sei, eu era um piloto", ressaltou. "No calor do momento, quando você acha que está chateado porque outro piloto veio até você e o empurrou..."

"Quando eu costumava dirigir na poeira [e algo assim acontecia], eu ficava chateado. Mas também temos de ter cuidado com nossa conduta. Precisamos ser pessoas responsáveis".

Mohammed defende que a era da tecnologia e o acesso dos fãs às câmeras onboard dos pilotos precisa ter um peso maior no momento da corrida e fazer com que os competidores mantenham suas falas com menos palavras de baixo calão.

"E agora, com a tecnologia, tudo está sendo transmitido ao vivo e tudo será registrado. No final das contas, temos que estudar isso para ver se conseguimos minimizar o que está sendo dito publicamente".

"Imagine que você está sentado com seus filhos, assistindo à corrida, e alguém está falando palavrões. Quero dizer, o que seus filhos ou netos diriam? O que você ensinaria a eles se esse fosse o seu esporte?".

Perguntado se a FIA poderia exigir que a FOM limitasse o uso do rádio da equipe com palavrões na transmissão pela TV, Ben Sulayem confirmou que isso já estava acontecendo.

"Podemos e estamos fazendo", respondeu Ben Sulayem. "Na verdade, fomos nós que aprovamos mais conversas [no rádio] [na transmissão de TV]. Mas temos regras, e as regras existem para o benefício do esporte, e as regras existem para serem fiscalizadas e respeitadas também".

Novos padrões da FIA

Ben Sulayem fez seu comentário sobre os pilotos não serem rappers depois de ter sido questionado sobre uma declaração que postou em sua conta pessoal do Instagram durante as férias de agosto, mencionando uma mudança no Código Esportivo Internacional da FIA em relação à definição da palavra "má conduta".

"Como parte de nossa luta contínua contra o abuso on-line, investigações recentes mostraram que há uma ligação direta entre comentários negativos de pilotos e membros de equipes e o aumento do ódio direcionado a oficiais nas mídias sociais", diz o comunicado.

"No último Conselho Mundial do Esporte a Motor, os membros aprovaram uma mudança na definição de má conduta dentro do ISC após incidentes em que membros de alto nível do nosso esporte fizeram declarações contra dirigentes que incitavam o abuso".

Essa não é a primeira alteração feita no Código Esportivo Internacional nos últimos tempos.

No final de 2022, foi adicionado um artigo que proibia "a realização e exibição geral de declarações ou comentários políticos, religiosos e pessoais, notadamente em violação do princípio geral de neutralidade promovido pela FIA sob seus Estatutos, a menos que previamente aprovado por escrito pela FIA para Competições Internacionais, ou pela ASN relevante para Competições Nacionais dentro de sua jurisdição".

Depois que vários pilotos expressaram sua preocupação sobre como isso afetaria sua liberdade de expressar suas opiniões pessoais, um esclarecimento foi emitido no início de 2023.

De acordo com Ben Sulayem, atualizar alguns dos regulamentos era importante, pois ele achava que eles estavam desatualizados.

"As regras não existem apenas para permanecerem as mesmas por 30 anos. É preciso melhorar, mudar, remover e acrescentar muitas coisas. E eu não faço isso. Temos comitês, eles estudam o assunto", observou Ben Sulayem.

