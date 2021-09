Christian Horner manteve uma postura neutra sobre o acidente entre Max Verstappen e Lewis Hamilton no GP da Itália deste domingo (12). O chefe da Red Bull evitou culpar o britânico da Mercedes, mas disse que ele "poderia ter deixado mais espaço" para o holandês. Os rivais pelo título colidiram na Curva 2 de Monza em disputa após os pit stops e abandonaram a prova.

Segundo o mandatário da escuderia de Milton Keynes, há espaço para argumentar a favor do dois lados, mas ele deu destaque negativo a Toto Wolff, chefe da montadora alemã, que disse que houve uma falta tática por parte de Verstappen.

"Em primeiro lugar, não deveríamos estar nessa posição porque tivemos um pit stop ruim", disse Horner. "No entanto, Max teve o vácuo. Acho que Lewis deu a ele espaço o suficiente na Curva 1, nossa opinião é que talvez tenha fechado demais na Curva 2.

"Você provavelmente pode argumentar para ambos os lados. Eu diria que foi incidente de corrida. Dá para falar que Verstappen deveria ter desviado um pouco mais para a esquerda, ou que Hamilton não abriu o suficiente. É muito difícil atribuir a culpa a um lado ou outro"

Foi a segunda vez no ano que os pilotos se envolveram diretamente em um acidente, o primeiro ocorreu no GP da Grã-Bretanha, onde o holandês levou a pior e foi parar no hospital. Horner evitou comparações: "É um incidente muito diferente de Silverstone. Os contatos acontecem. Estou desapontado por Toto ter dito que foi uma infração, mas acho que foi incidente de corrida."

O chefe da Red Bull ainda aproveitou para exaltar a segurança da categoria, que salvou Hamilton hoje: Acho que a coisa mais importante é que o Halo fez seu trabalho, porque foi um acidente estranho. Felizmente, ninguém se machucou."

O vídeo e a galeria com todas as fotos da colisão, onde o carro de Verstappen "montou" sobre o do heptacampeão, podem ser encontrados aqui.

