F1: Horner diz que fãs de Hamilton o veem como “anticristo”

A intensa batalha para o título da temporada de 2021 ainda traz suas consequências. Pelo menos para o chefe da Red Bull, Christian Horner.

Para o principal dirigente da equipe britânica, conquistar o título de pilotos sobre Lewis Hamilton, além de outros casos polêmicos, como a ruptura do teto de gastos no exercício 2021, faz com que ele não seja bem-quisto entre boa parte dos fãs do heptacampeão mundial de Fórmula 1.

“Para o fã médio de Lewis, provavelmente eu sou uma espécie de anticristo”, disse ele ao Telegraph. “Mas não peço desculpas por defender meu time. Sou protetor e coloco meu coração na manga.

“Eu sei que não trapaceamos. Estou 100% confortável com isso.”

Horner também se queixou da falta de reconhecimento do próprio país em que parte da estrutura da equipe sediada, além dos membros do time.

“Também acho que as pessoas esquecem que a Red Bull Racing tem uma incrível história de sucesso neste país também.”

“Claro que somos de propriedade austríaca e estamos orgulhosos disso. Mas somos uma equipe sediada na Grã-Bretanha, com um chefe de equipe britânico e 85% de nossa força de trabalho é britânica”, resumiu.

“A maneira mais fácil de não ser popular na F1 é vencer de forma consistente”, disse Horner.

E ressaltou o papel da família em um fogo-cruzado: "No final das contas, estou feliz com quem sou e com a família que tenho. Se você ouvir todas as críticas, não confiará em si mesmo. Na verdade, essa é uma das coisas que Geri (Halliwell) me aconselha.”

