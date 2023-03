Carregar reprodutor de áudio

Lewis Hamilton falou nesta quinta-feira, na Arábia Saudita, depois de uma semana conturbada na Mercedes por conta de declarações, do próprio piloto, e do chefe de equipe, Toto Wolff que mostravam estar em 'páginas diferentes' sobre a situação do time. No dia de mídia em Jeddah, onde acontece a segunda etapa do calendário 2023 da Fórmula 1, o heptacampeão disse não ter escolhidos as melhores palavras para se expressar e reforçou seu comprometimento.

Após a corrida no Bahrein, Hamilton disse que a Mercedes não deu ouvido a algumas de suas preocupações sobre o desenvolvimento do carro, e nem sobre os problemas do W13 do ano passado. Contudo, o britânico entendeu que não tinha se expressado da melhor forma.

"Em retrospecto, não foi necessariamente a melhor escolha de palavras", refletiu. "Mas é claro que há momentos em que você não concorda com certos membros da equipe, mas o importante é que continuamos a nos comunicar, continuamos a nos unir, ainda acredito 100% nesta equipe."

Muito dessa discussão passa pelo questionamento se a Mercedes de fato irá ou não o conceito do carro e abrir mão de vez do 'zeropods' que foi adotado em 2022 e mantido em 2023. Uma leitura do regulamento que acabou indo na 'contra mão' em relação as opções adotadas pelos rivais. Hamilton acrescentou: “Eu sabia que não estávamos no lugar certo quando você viu o carro pela primeira vez. "Ainda parecia muito diferente dos nossos concorrentes.'

O desempenho do Bahrein levou o chefe da equipe, Toto Wolff, a proclamar que a Mercedes agora tinha que arriscar radicalmente o conceito de design para voltar às vitórias e Hamilton concordou que era hora de ir com tudo.

"Agora temos que começar a tomar algumas decisões ousadas, alguns grandes movimentos para diminuir a diferença para esses caras. [Red Bull] vai seguir com isso provavelmente este ano, a menos que a Ferrari possa detê-los, mas espero que em em algum momento durante o ano, esperamos poder diminuir a diferença.

"Nesse ponto, provavelmente será tarde demais em termos de lutar por um campeonato, mas ainda podemos virar mudar alguns cenários." Quando perguntado se essas decisões já haviam sido tomadas após um início decepcionante, ele disse: Acho que estamos no processo, sim".

Prenúncio de APOSENTADORIA? CRISE na Mercedes F1 precede FIM DA LINHA entre Hamilton e Wolff? DEBATE

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #221 - Crise na Mercedes pode significar fim da linha para Hamilton?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: