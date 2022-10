Carregar reprodutor de áudio

O chefe da Red Bull na Fórmula 1, Christian Horner, chamou a penalidade da FIA pela violação do limite de custos da equipe em 2021 de "enorme" e "severa" devido ao seu impacto no desenvolvimento futuro do carro.

A FIA anunciou nesta sexta-feira que havia firmado um acordo com a Red Bull depois de descobrir que havia excedido o limite de gastos de US$ 145 milhões em 2021.

A Red Bull recebeu uma multa de US$ 7 milhões pela violação, bem como uma redução de 10% em sua permissão de testes aerodinâmicos pelos próximos 12 meses.

A FIA observou em seu relatório que a Red Bull agiu de "boa fé", listando várias áreas que a equipe interpretou incorretamente e levou à sua violação.

Horner deu uma entrevista coletiva nesta sexta-feira no México para discutir o assunto, durante a qual ele descreveu como a Red Bull havia excedido o limite orçamentário e por que a equipe aceitou a oferta da FIA.

Horner chamou a multa de US$ 7 milhões de "uma quantia enorme de dinheiro", mas sentiu que o limite em testes e desenvolvimento aerodinâmicos para o próximo ano era "a parte mais severa" da sanção.

"Ouvi pessoas relatando hoje que é uma quantia insignificante", disse Horner. "Posso dizer agora que é uma quantidade enorme. Isso representa algo entre 0s250 e meio segundo de tempo de volta. Isso vem a partir de agora, tem um efeito direto no carro do próximo ano e estará em vigor por um período de 12 meses.

"Ao vencer o campeonato de construtores, nos tornamos vítimas de nosso próprio sucesso, além desses 10%, tendo 5% de desvantagem ou handicap incremental em relação ao segundo e terceiro lugar.

"Esses 10% colocados em realidade terão um impacto em nossa capacidade de desempenho na pista no próximo ano."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, in a press conference regarding the recent findings of the cost cap breach. The FIA have handed Red Bull a $7m fine and an aero testing reduction Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Sob as regras de desenvolvimento aerodinâmico da FIA, a Red Bull agora terá apenas 63% do tempo no túnel de vento, assim como a equipe que termina em sétimo no campeonato, em comparação com 75% e 80% para Ferrari e Mercedes.

Horner sentiu que o período de 12 meses da sanção afetaria tanto o carro de 2023 quanto o de 2024, e acredita que sua gravidade foi impulsionada pelos rivais.

"Isso dá uma vantagem aos nossos concorrentes, e é por isso que eles estavam pressionando tanto por uma penalidade severa", disse Horner.

"Teremos que trabalhar incrivelmente duro no tempo que temos disponível, e teremos que ser eficientes com nosso tempo no túnel de vento.

"Acredito plenamente na capacidade da nossa equipe. Acho que eles demonstraram isso várias vezes.

"Houve outras penalidades esportivas que estavam disponíveis para a FIA. Mas esta obviamente foi fortemente pressionada por nossos competidores porque eles sentiram que nos atingia com mais força".

VÍDEO: Dê uma volta virtual no circuito do Autódromo Hermanos Rodríguez, no México

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate: quem poderá parar a Red Bull e Verstappen na Fórmula 1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: