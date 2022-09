Carregar reprodutor de áudio

O chefe da Red Bull, Christian Horner, negou "especulações doidas" de que os problemas nas negociações entre sua equipe e a Porsche por uma futura parceria na Fórmula 1 tem a ver com preocupações do britânico sobre seu futuro dentro do time austríaco.

Há algum tempo a potencial ligação entre Porsche e Red Bull para o início da nova era de motores da F1, a partir de 2026, era vista como certa. Mas após as especulações de que o anúncio seria feito em julho no GP da Áustria, a situação parece ter tomado uma direção bem diferente, com os chefes da Red Bull indicando em Zandvoort que a parceria não deve acontecer.

Horner, que coordena a operação da Red Bull na F1 desde 2005, foi questionado no domingo sobre um rumor de que ele estava preocupado com a possível perda de seu emprego com a chegada da Porsche. Mas ele descartou isso como especulação, afirmando que o foco está em manter a estrutura existente de gerenciamento da equipe no lugar.

"Sempre há especulações doidas pelo paddock. Recentemente, fiz um compromisso de longo prazo com a equipe. E, de fato, qualquer discussão que tivemos tinha como foco manter a estrutura de gerenciamento, o que sempre foi aceito".

"Então não acho que preciso comentar sobre especulações doidas".

Os atrasos nas negociações, que não devem mais se concretizar, parecem ligados a diferentes visões sobre o futuro do projeto, já que a Porsche chegou a entregar documentos para autoridades antitruste ao redor do mundo sobre a compra de 50% das ações da equipe.

A Red Bull sempre teve orgulho de sua independência, levando a algumas dúvidas sobre o nível de envolvimento da Porsche e o quanto que a montadora teria de poder na tomada de decisões. Na sexta-feira em Zandvoort, Horner disse que qualquer parceiro em potencial precisa aceitar os termos da Red Bull, revelando ainda que a equipe está levando adiante os planos de ter seu próprio motor.

"A equipe é o maior ativo de marketing global da Red Bull. Por que nos comprometeríamos estrategicamente a longo prazo? Temos um compromisso para 2026. Recrutamos alguns dos melhores talentos da F1 para a Red Bull Powertrains, criamos uma fábrica em 55 semanas, com dinamômetros comissionados e construímos nosso primeiro protótipo do motor de 2026 e ligamos ele antes da pausa de verão".

