A AlphaTauri precisou vir a público responder, e negar, as teorias da conspiração sobre o abandono de Yuki Tsunoda no GP da Holanda de Fórmula 1.

As acusações nas redes sociais foram alimentadas pela entrada do safety car virtual que precedeu a retirada precoce de Tsunoda da corrida, o que favoreceu Max Verstappen em detrimento aos pilotos da Mercedes, Lewis Hamilton e George Russell. Como resultado, a chefe de estratégia da Red Bull, Hannah Schmitz, foi vítima de abusos online.

O drama começou quando Tsunoda, ao sair do pit stop, suspeitou que uma roda não estava bem presa. Ele foi instruído pelo seu engenheiro a parar na pista e, feito isso, desligou o motor e se preparou para abandonar o carro.

No entanto, os dados da equipe mostravam que o pit stop foi planejado e as rodas estavam seguras, então ele foi instruído a reiniciar e dirigir de volta aos boxes, onde ele poderia colocar um novo conjunto de pneus.

Quando ele parou na pista, acabou afrouxando os cintos enquanto se preparava para sair, e eles tiveram que ser apertados mais uma vez na parada extra, custando-lhe tempo e atraindo a atenção dos comissários.

Assim que saiu do pit stop, Tsunoda relatou que ainda podia sentir o mesmo problema, sugerindo que poderia estar relacionado ao diferencial do carro. Ele foi instruído a sair do pitlane para manter a saída livre e encontrar um lugar seguro para estacionar antes de desligar e descer do carro.

O VSC que veio logo em seguida permitiu ao líder, Verstappen, fazer uma segunda parada para pneus novos. Enquanto isso, Hamilton e Russell perderam a vantagem que deveriam ter tido na corrida em condições normais e não fizeram o mesmo que o holandês.

Hannah Schmitz, engenheira de estratégia principal da Red Bull Racing Foto por: Red Bull Content Pool

Embora todo o episódio parecesse estranho na TV, uma revisão das imagens a bordo e conversas de rádio confirmam que era um simples caso de equipe e piloto não saberem o que havia de errado e reagindo da melhor maneira possível às circunstâncias incomuns.

Os comissários da FIA analisaram isso imediatamente após a corrida e a única ação que tomaram foi repreender Tsunoda por pilotar com os cintos afrouxados. No entanto, sugestões de uma conspiração entre as equipes Red Bull e AlphaTauri rapidamente surgiram nas mídias sociais, com abusos direcionados a Schmitz.

A AlphaTauri se pronunciou na segunda-feira com uma declaração descartando todas as teorias e defendendo Schmitz.

“É incrivelmente desanimador ler parte da linguagem e comentários dirigidos à nossa equipe e à chefe de estratégia da Red Bull Racing, Hannah Schmitz”, disse o comunicado.

"Tal comportamento odioso não pode ser tolerado e alimentar acusações de jogo sujo é inaceitável, falso e completamente desrespeitoso com Hannah e nós.

"Sempre competimos de forma independente, justa e com os mais altos níveis de respeito e desportivismo.

"Yuki teve uma falha que a equipe não detectou imediatamente, o que o fez parar na pista. Sugerir algo diferente é um insulto e categoricamente incorreto."

