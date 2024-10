O 400º GP de Fernando Alonso é uma grande marca e, para marcar a ocasião, a Fórmula 1 conversou com ele sobre o que significa para ele ter chegado até aqui. Embora orgulhoso do que conquistou, ele diz que nunca pensou que ainda estaria aqui hoje, confessando uma 'quase desistência' em 2009.

O podcast oficial da F1, Beyond the Grid conversou recentemente com Alonso para perguntar o que significa para ele alcançar tal marca. "Chegar a 400 é um número realmente grande. É uma demonstração da minha paixão pelo esporte e pela F1".

"Saber que ninguém alcançou esse número no passado e que talvez apenas alguns o façam no futuro, digamos, cinco a dez pessoas no máximo, mostra o quanto eu amo as corridas, a F1, o quanto eu gosto desse estilo de vida e basicamente das corridas".

Depois de estrear na categoria com a Minardi em 2001, ele passou a pilotar e pilotar para algumas das equipes mais emblemáticas do esporte e ainda está no páreo aos 43 anos, com 22 pole positions, 32 vitórias, 106 pódios e, é claro, dois títulos.

Em seguida, perguntaram a Alonso o que seu eu de 19 anos, estreando na Minardi, teria dito se tivesse que enfrentar o GP 400. Curiosamente, ele revelou que, quando começou a correr pela McLaren em 2007, sabendo que tinha um contrato de três anos, pensou que talvez não houvesse continuação para ele depois de 2009.

"Aquele cara em 2001, acho que não pensava muito sobre o futuro. Eu tinha acabado de realizar meu sonho de pilotar na F1, minha primeira corrida. Eu não tinha nenhum plano claro para minha carreira", conta o espanhol. "Não sabia exatamente o que aconteceria na próxima corrida, qual seria a minha próxima equipe. Eu estava apenas improvisando e cada fim de semana era uma nova aventura".

"Eu diria que, quando ganhei o campeonato mundial de 2006 e entrei para a McLaren, eu tinha um contrato de três anos com eles para 2007, 2008 e 2009, e tinha 99% de certeza de que 2009 seria minha última temporada na F1. Esse era o plano em minha mente na época".

"Quando assinei o contrato, pensei que era um acordo de longo prazo e três anos podem parecer muito tempo, mas é o último. Já realizei meu sonho. Superei minha imaginação mais louca ao me tornar campeão mundial, então o que mais posso fazer aqui?"

"Então assinei o contrato com a McLaren, esperava ganhar mais alguns campeonatos e corridas, mas depois da F1 é uma vida diferente lá fora. Achei que teria uma família, faria coisas normais, teria dias normais".

"Não acho que o Fernando de 19 anos na Minardi olharia para as 400 corridas de uma forma estranha, porque eu não estava pensando tão longe, mas certamente surpreenderia o meu eu de 2007", admitiu Alonso, que não teve um bom começo para o fim de semana do recorde, perdendo o dia de imprensa de quinta-feira por questões de saúde.

