Após quinta-feira de reuniões, no 'dia D' da Fórmula 1 quanto à definição da casa da categoria na TV brasileira em 2025, o Motorsport.com apurou que a elite global do esporte a motor de fato continua na Band ano que vem, depois de o canal quase 'perder' a competição para a Globo na próxima temporada.

A reunião que ratificou o 'fico' da F1 na Band para 2025 aconteceu no 'dia de mídia' da categoria em Interlagos, palco do GP de São Paulo neste fim de semana. A emissora paulista, portanto, cumprirá o contrato que a prevê como casa da competição no Brasil até o fim do próximo ano.

A reviravolta no caso vem após Band e F1 discutirem os termos do distrato, que encerraria prematuramente o vínculo entre as partes -- as conversas para o 'divórcio' foram admitidas pela própria emissora em um comunicado oficial.

No fim das contas, a Band avaliou que os termos do distrato -- mais precisamente o pagamento da multa rescisória exigido pela F1 porque o canal é que havia manifestado o interesse em abrir mão das transmissões -- não seriam vantajosos, de modo que optou por manter a categoria até o final de 2025.

No ínterim, o campeonato e a Globo já haviam chegado a um acordo para a volta da elite do esporte a motor à emissora carioca, que chegou a 'anunciar' o retorno da categoria ao mercado publicitário no evento 'Upfront, mostrando um show car da F1 aos anunciantes com um 'Será?' em 16 de outubro. Além disso, o grupo de mídia do Rio tinha definido os jornalistas que fariam as coberturas e até quais GPs estariam em TV aberta ou fechada, no SporTV.

Pouco depois, porém, a Band decidiu manter a atração em sua grade até o fim de 2025, em função da alta multa rescisória, e reforçou isso em nota oficial. Assim, surgiu um impasse com relação à casa da F1 2025 no Brasil. A Globo, por sua vez, ressalta que nunca anunciou oficialmente a volta da categoria.

De todo modo, com a realização do GP de São Paulo em Interlagos nesta semana, foram marcadas reuniões entre a dona da F1, Liberty Media, e representantes da Band. Nesta quinta-feira, houve uma discussão interna da Liberty, sem a participação de representantes do canal, e o martelo foi batido.

As transmissões, portanto, continuam até o fim de 2025 na emissora paulista, com os moldes do acordo vigente sendo mantidos: o modelo é o de pagamento integral dos direitos à F1, com a íntegra dos lucros operacionais ficando com o Grupo Bandeirantes -- formato diferente do de 'revenue share', com divisão de lucros, adotado em 2021 e 2022. Neste sentido, aliás, o Motorsport.com confirmou que as cotas de patrocínio para 2025 já estão sendo oferecidas ao mercado publicitário pela Band.

Aliás, nesta sexta-feira, na cobertura televisiva pré-classificação para a corrida sprint da F1 no Brasil, o narrador Sergio Mauricio 'anunciou' que a categoria de fato fica no Grupo Bandeirantes na temporada 2025.

Em comunicado oficial nesta sexta às 14h35, o canal do Morumbi confirmou a apuração do Motorsport.com: "Após reuniões nesta semana com a Liberty Media, a Band informa que cumprirá o contrato de exibição da Fórmula 1 em sua integridade até o final de 2025. A emissora continuará levando aos brasileiros todas as emoções da principal categoria do automobilismo mundial". O Motorsport.com faz a cobertura completa do GP de São Paulo de F1.

F1 na TV do Brasil, CAUSOS COM GALVÃO, adeus a SENNA, caos do CRASHGATE e + | Jayme Brito EXCLUSIVO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Verstappen INJUSTIÇADO? Max tem DILEMA no Brasil, NORRIS e Ferrari PROMETEM, Pérez MAL e chuva em SP

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!