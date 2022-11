F1: Hulkenberg sentiu "dores desumanas" em teste da pós-temporada

Carregar reprodutor de áudio

Nico Hulkenberg brincou que sentiu uma "degradação humana" no fim do seu teste na pós-temporada da Fórmula 1, em Abu Dhabi, enquanto intensificava os preparativos para estrear como titular da Haas em 2023.

A equipe norte-americana anunciou na semana passada que havia contratado o alemão para o próximo ano como substituto de Mick Schumacher, se tornando companheiro de equipe de Kevin Magnussen. Isso marcará a primeira temporada completa de Hulkenberg desde 2019, quando pilotou pela Renault, tendo desde então feito algumas largadas como substituto.

Para ajudar Nico Hulkenberg em seus preparativos para o próximo ano, a Haas ofereceu ao alemão o dia completo de testes em Abu Dhabi na terça-feira, dando a ele a chance de experimentar o carro de 2022. O piloto completou 110 voltas quando teve a oportunidade de aprender os sistemas da equipe e se acostumar com as demandas físicas de um carro de F1 novamente, seu teste mais recente aconteceu com a Aston Martin em agosto.

“Foi difícil, foi difícil”, disse Hulkenberg. “Eu também estava sentindo algumas dores desumanas no final do dia, mas isso era de se esperar. Na verdade, eu lidei melhor do que esperava para ser honesto. Então isso é bom, mas obviamente ainda tenho três meses de preparação hardcore agora.”

Nico Hulkenberg, Haas VF-22 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Hulkenberg teve experiência com a nova geração de carros por meio de seu papel de reserva na Aston Martin, completando os testes de pneus da Pirelli e participando de duas corridas no início do ano, quando Sebastian Vettel foi afastado por Covid-19. Mas ele sentiu que a pós-temporada foi boa para “lembrar e mostrar novamente a intensidade que esses carros têm”.

“Então você adiciona a corrida e a competição, é outra história novamente”, acrescentou. “Mas eu tenho um plano e sei o que fazer.”

A Haas terminou a temporada em oitavo no campeonato de construtores, recuperando-se de um ano sem pontos em 2021, embora precisou lutar para manter sua forma no início da temporada.

Kevin Magnussen terminou em quinto lugar na rodada de abertura no Bahrein e, embora tenha marcado uma pole surpreendente no Brasil, a equipe não conseguiu registrar um resultado melhor do que o nono nas últimas 12 corridas.

Hulkenberg sentiu que o teste era uma maneira útil de dar uma perspectiva externa do carro VF-22 para Haas, além de ajudá-lo a se familiarizar com as operações básicas da equipe. “A equipe trabalhou com este carro o ano todo, então eles o conhecem muito bem”, disse Hulkenberg.

“Mas às vezes ouvir isso de alguém que chega, porque os pilotos se acostumam bem com o carro, mesmo durante um dia, você pode se acostumar com as coisas com bastante facilidade - às vezes é bom ter alguém novo entrando e tendo uma visão diferente de opinião e perspectiva.

“Mas, para mim, tratava-se de experimentar o carro, obter a quilometragem, muitos procedimentos básicos e padrão, que são importantes, porque a pré-temporada é bastante limitada, como sabemos.”

