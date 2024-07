Sergio Pérez está enfrentando uma verdadeira pressão dentro da Red Bull. Com rumores de que o GP da Bélgica poderia ser sua última corrida com a equipe de Fórmula 1, o mexicano pôde respirar um pouco mais tranquilo após conquistar o segundo lugar de largada neste sábado.

Com um sorriso largo, o piloto parecia mais aliviado para correr no domingo em Spa-Francochamps. Durante a entrevista após a classificação, Pérez avaliou a pista molhada:

"Foi bastante difícil em alguns momentos. Óbvio que, nessas condições, é fácil errar, como foi em outras classificações nessas mesmas condições. É bom ter tido um bom resultado".

Sobre a pressão que sofre dentro do time, Sergio defendeu que ainda tem espaço para mostrar que está melhorando, apesar de resultados ruins na primeira parte da temporada de 2024.

"Eu sempre digo, todo fim de semana é uma nova oportunidade para melhorar. Amanhã é uma oportunidade para nós fazermos melhor que hoje e conquistar a vitória. Temos uma longa corrida à frente".

