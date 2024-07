A Fórmula 1 fechou o sábado em Spa-Francorchamps com uma movimentada classificação para o GP da Bélgica, devido à pista molhada e à chuva. Max Verstappen foi o mais rápido, mas, com a punição, ele fica apenas em 11º, deixando a pole para Charles Leclerc.

Completam o top 10 do grid do domingo: Pérez, Hamilton, Norris, Piastri, Russell, Sainz, Alonso e Ocon.

Q1

Com a pista bastante molhada, tendo levado inclusive ao adiamento da corrida 1 da Fórmula 2, e com a previsão de mais chuva, todos foram à pista assim que iniciada a regressiva de 18 minutos. Mas a ameaça ficou só nisso, e a sessão correu sem maiores problemas, com os tempos de volta melhorando a cada momento.

No final, Oscar Piastri foi o mais rápido com 01min54s835, 0s076 à frente de Gasly, com Verstappen em terceiro a 0s103. Completaram os dez primeiros: Pérez, Sainz, Leclerc, Russell, Ocon, Ricciardo e Alonso.

Foram eliminados, ficando com as posições entre 16º e 20º no domingo: Nico Hulkenberg, Kevin Magnussen, Yuki Tsunoda, Logan Sargeant e Zhou Guanyu.

Q2

Com a chuva finalmente dando as caras, Verstappen foi o mais rápido com 01min53s837, 0s200 à frente de Hamilton, com Russell em terceiro a 0s258. Completam os dez classificados para a briga da pole: Sainz, Piastri, Leclerc, Alonso, Norris, Ocon e Pérez.

Foram eliminados, ficando com as posições de 11º a 15º no domingo: Alex Albon, Pierre Gasly, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas e Lance Stroll.

Q3

No final, Max Verstappen foi o mais rápido. Mas, com a punição, ele larga apenas em 11º e a pole fica com Charles Leclerc, seguido de Pérez, Hamilton, Norris, Piastri, Russell, Sainz, Alonso e Ocon.

A Fórmula 1 volta à pista de Spa-Francorchamps no domingo para o GP da Bélgica, 14ª etapa da temporada 2024. A largada está marcada para 10h, horário de Brasília, com transmissão da Band e da F1TV Pro. E anote aí! Assim que acabar a corrida tem Pódio AO VIVO no canal do Motorsport.com no YouTube, com uma análise completa da prova. Não perca!

