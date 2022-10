Carregar reprodutor de áudio

O final do GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, disputado no último fim de semana em Austin, no Texas, foi marcado pela batalha entre o holandês Max Verstappen, que venceu com a Red Bull, e Lewis Hamilton. O britânico da Mercedes, porém, foi criticado pela postura durante a 'briga'.

Em meio ao 'pega' no Circuito das Américas, o heptacampeão mundial recorrentemente denunciou, via rádio, que Verstappen estava ultrapassando os limites da pista norte-americana. A ideia era pleitear uma penalidade ao holandês ou induzi-lo ao erro, a fim de retomar a ponta para vencer.

No fim das contas, o próprio Hamilton ficou perto de ser punido pela extrapolação dos track limits, como são chamados, e Verstappen venceu. Depois da prova, o britânico foi criticado pelo holandês Jan Lammers, ex-piloto da F1.

Jan Lammers

“Era apenas factual que ele constantemente pedia um cartão amarelo, então eu tento olhar pela visão do piloto e penso: ‘Tenho que ficar naquela zona de DRS (a menos de um segundo do carro à frente, de modo a abrir a asa móvel), tenho mais uma última chance’. Ficar naquele DRS é super importante, mas ao mesmo tempo ele estava constantemente naquele rádio. Eu sei de uma coisa, estar constantemente no rádio é uma distração", disse.

"Então ele 'travou uma roda' e, por causa disso, ele perdeu mais de um segundo e ficou fora da zona de ativação do DRS", ponderou Lammers no podcast da NOS sobre F1, antes de comparar a atitude de Hamilton ao comportamento de Verstappen após erro da Red Bull em seu pit stop.

“Depois disso, o engenheiro (de Verstappen) diz para que ele ‘se concentre’ por um tempo. Talvez Lewis precise desse treinamento também", completou o holandês. De qualquer forma, Hamilton chegou em segundo, à frente do monegasco Charles Leclerc, da Ferrari.

ABSURDO MAIOR AINDA? Albon REVELA que Vettel alertou FIA sobre trator na pista

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca!

Podcast Motorsport.com #200 - F1 virá 'vidraça': é preciso um 'choque de realidade'?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: