Ex-piloto da Fórmula 1, o holandês Jan Lammers afirmou ao Motorsport.com que duvida do sucesso do espanhol Fernando Alonso no retorno do bicampeão mundial à categoria máxima do automobilismo.

“É uma combinação de muitas coisas. Existem algumas coisas técnicas, como como você usa seus pneus e como você usa sua primeira volta, mas também se trata de estar afiado para a única volta disponível”, disse Lammers, fazendo referência a treinos classificatórios.

O holandês crê que o bom desempenho de Alonso nos testes de pré-temporada, realizados no último fim de semana, no Bahrein, não são representativos. “O que não devemos esquecer é que você pode fazer tudo em um teste quando quiser”, ponderou.

Segundo o ex-piloto holandês, os dois anos do bicampeão fora da elite do esporte a motor mundial podem fazer diferença. “Especialmente para alguém como Alonso, em breve pode ser difícil", alertou Lammers.

