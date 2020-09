No momento, Toto Wolff ainda não garantiu sua permanência como chefe na Fórmula 1 após o final do ano. E enquanto ele segue negociando um novo contrato com a montadora, talvez para assumir outro cargo dentro da estrutura, Eddie Jordan, ex-dono de equipe da F1, defende que o austríaco deveria aproveitar para sair enquanto a Mercedes ainda está no topo.

Apesar de manter suas responsabilidades como chefe de equipe, a mudança permitiria que Wolff tivesse menos compromissos com relação a viagens a todas as etapas.

A mudança de posto de Wolff criou especulações recentes sobre seu futuro, com o próprio Jordan falando que isso poderia abrir caminho para a compra da equipe pela patrocinadora e parceira da Mercedes INEOS.

Porém, Wolff descartou essa história, por mais que seja possível que a INEOS compre uma pequena parte das ações da Mercedes.

Jordan sente, porém, que há algum movimento ao redor da INEOS, e deixou claro que, para ele, esse seria o momento ideal para a saída de Wolff.

Falando com a Ziggo Sport, Jordan segue defendendo a possibilidade de compra da equipe pela INEOS.

"A única coisa que tenho certeza é que a INEOS comprará a equipe. Sei também que pessoas da Mercedes, incluindo o novo CEO, Ola Kallenius já tiveram problemas com Toto no passado".

"E vocês sabem: Toto está no mesmo patamar de Frank Williams, Ron Dennis e todo esse pessoal. Ele fez um trabalho sensacional. Mas é a hora de seguir em frente".

Jordan sugeriu que, com a Mercedes prestes a vencer a sétima dobradinha consecutiva de Mundiais, Wolff terá o melhor momento possível para vender sua parte na equipe.

"Tenho certeza que ele está cansado disso. Ele venceu todos esses campeonatos e criou um mito em cima de Lewis Hamilton e de sua equipe. Na vida, você precisa lembrar que há momentos bons e ruins para sair. Agora é um momento ótimo para Toto".

"Se fosse eu, como conselheiro dele, eu diria: 'Sai de uma vez. Por favor Toto, aceita o dinheiro, você nunca terá uma oportunidade dessas no futuro'".

Mercedes W11 (Temporada 2020) Motor: Mercedes Combustível: Petronas Pneus: Pirelli Pilotos: 44 - Lewis Hamilton 77 - Valtteri Bottas

