Na última semana, surgiu um rumor de que a INEOS, empresa do ramo químico, passaria a ter uma função maior além de ser apenas patrocinadora da Mercedes na Fórmula 1, podendo até comprar as operações da equipe. Mas Toto Wolff deixou claro que tudo não passa de especulações, sem relação com a realidade.

O chefe da Mercedes também deixou claro que isso não afetou em momento algum as negociações sobre o seu futuro na equipe e nem o de Lewis Hamilton.

A INEOS foi anunciada como parceira da equipe em dezembro do ano passado, inicialmente em conjunto com a nova divisão de Ciências Aplicadas, que fornece apoio técnico aos programas de ciclismo e vela da empresa.

Em fevereiro, o envolvimento da INEOS passou por uma expansão, patrocinando a equipe de F1 para a temporada 2020.

Ao longo do final de semana, reportagens, iniciadas a partir de falas do ex-chefe de equipe Eddie Jordan, sugeriam que o próximo passo da INEOS seria a compra da equipe, renomeando-a.

Porém, perguntado pelo Motorsport.com pela situação, Wolff rapidamente reduziu essa possibilidade.

"Vocês da imprensa pegam coisas pequenas e constroem histórias ao redor delas. Temos um ótimo relacionamento com a INEOS, trabalhamos juntos em vários projetos de tecnologia de ponta em torno da America's Cup e da equipe de ciclismo".

"E a parceria é complementar. Temos as mesmas ambições com nossas equipes. É por isso que temos a parceria com a INEOS. Além disso, é apenas especulação. A Daimler não tem intenção de se livrar da equipe, e a INEOS não tem interesse em comprá-la".

"E eu não tenho intenção de desistir de minhas ações. Então é apenas uma invenção'.

Perguntado se a situação era clara ou se isso estaria impactando as discussões sobre seu futuro na equipe ou de Lewis Hamilton, Wolff acrescentou: "Cem por centro resolvido, o futuro da equipe é claro. É a Mercedes-AMG Petronas F1. E nada vai mudar".

"E sobre Lewis, as discussões estão assim porque não encontramos tempo para sentar e resolver, porque tivemos três rodadas triplas em sequência".

