Ferrari anuncia HP como novo patrocinador máster da equipe de F1

A Hewlett Packard anunciou que está pronta para se juntar à Ferrari como sua nova patrocinadora máster, renomeando o nome oficial da equipe na Fórmula 1 para Scuderia Ferrari HP, no que foi chamado de acordo plurianual.

A empresa americana de tecnologia e seu logotipo azul característico aparecerão no uniforme da Ferrari a partir do GP de Miami, no próximo fim da semana, bem como nos kits e macacões da equipe. O acordo de marca do título também se estenderá aos programas da equipe na F1 Academy e de eSports.

"Nosso fundador nos transmitiu sua vontade contínua de progredir. Daí vem nossa vontade de inovar na estrada e na pista, bem como nosso compromisso com um futuro sustentável, desde a neutralidade de carbono até a educação da geração mais jovem", disse o CEO da Ferrari, Benedetto Vigna.

"Na HP, encontramos os mesmos valores, o que a torna uma parceira ideal. Estamos ansiosos para iniciar nossa colaboração e enfrentar novas oportunidades e desafios juntos".

O CEO da HP, Enrique Lores, acrescentou: "Com a tecnologia, o desempenho e a habilidade excepcional alimentando o futuro, a parceria entre a HP e a Ferrari é uma combinação natural".

Carlos Sainz, Ferrari Foto de: Ferrari

"Ambas as marcas são construídas com base em histórias ricas que resistiram ao teste do tempo. Por meio dessa colaboração exclusiva, também temos a oportunidade de alcançar novos públicos, impulsionar o crescimento dos negócios e criar um impacto duradouro para nossos clientes e comunidades em comum. Juntos, aproveitaremos o palco global das corridas para acelerar a inovação sustentável".

Além de um acordo de marca, a HP também fornecerá à Ferrari seus serviços, que vão desde computadores, impressoras e outros hardwares até tecnologia de conferência.

O nome Hewlett Packard já está presente na F1 com a Mercedes, mas a Hewlett Packard Enterprise, parceira da equipe de Brackley, que se concentra em soluções de nuvem e rede, é uma empresa diferente da HP voltada para o consumidor. As duas divisões da HP foram divididas em duas entidades separadas em 2015.

No início desta semana, a Ferrari anunciou que incorporaria o azul a uma pintura única em Miami. A mudança será feita para homenagear o 70º aniversário da marca de Maranello no mercado americano, acrescentando dois tons diferentes de azul ao SF24 de Charles Leclerc e Carlos Sainz, os chamados Azzurro La Plata e Azzurro Dino.

Carlos Sainz, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Ferrari

