F1: Imprensa alemã crava ida de Hulkenberg à Audi

A revista alemã F1-Insider publicou nesta quarta-feira que Nico Hulkenberg e Audi chegaram a um acordo e o alemão pilotará pela equipe na próxima temporada da Fórmula 1.

De acordo com as fontes da publicação alemã, o vínculo entre as partes terá início no próximo ano e durará um total de três temporadas. O contrato já estava praticamente fechado restando apenas a assinatura.

Espera-se que o acordo seja anunciado antes do fim do mês de maio. O F1-Insider ainda acrescenta que Hulkenberg já poderia correr pela Sauber em 2024, mas a Haas não quer exercer uma rescisão 'precoce'. Quando perguntado sobre o possível acordo com a Audi, Hulkenberg disse: "Não quero me envolver em especulações".

Concretizando a mudança de equipe e com a Audi conseguindo levar Carlos Sainz, dois pilotos ficarão disponíveis no mercado: Valtteri Bottas e Guanyu Zhou. Zhou está atraindo o interesse de outros times por causa de sua ligação com o mercado chinês, enquanto Bottas está atraindo o interesse por causa de sua experiência.

