O CEO e presidente da Fórmula 1 Stefano Domenicali se sentiu encorajado pelos pensamentos da categoria sobre sua base de fãs em evolução terem sido confirmados pela recente pesquisa global. Os resultados do levantamento encomendado pela Motorsport Network em parceria com a F1 e a Nielsen Sports foram divulgados antes do GP dos Estados Unidos e recebeu respostas de mais de 167.000 fãs em 187 países diferentes.

O projeto revelou que o público está se tornando mais jovem e mais diversificado. A média de idade dos entrevistados caiu de 36 em 2017 para 32, enquanto a participação feminina quase dobrou nos últimos quatro anos. Também houve um aumento no número de fãs que acompanham a categoria por cinco anos ou menos, mostrando um crescimento particular em mercados como Estados Unidos, Índia, China e México.

Domenicali chamou os números positivos desses resultados de "o impulso mais encorajador e mais importante que precisam manter no caminho para o futuro".

"Acho que a diversidade e o alcance de um público mais jovem vão nos permitir enriquecer, em termos de sermos capazes de captar a atenção de mais pessoas", comentou o dirigente. "Isso é realmente algo que vimos com o efeito de ter a linguagem certa, a narrativa certa e as ferramentas certas que estão mais próximas da forma como a geração mais jovem trabalha e se comporta. Isso é realmente algo que vamos focar ainda mais."

A F1 colocou um foco maior em sua produção digital desde sua aquisição pela Liberty Media no início de 2017, bem como se expandiu para áreas como streaming ao vivo aprimorado. O documentário Drive to Survive da Netflix também desempenhou um papel significativo em trazer novos fãs para assistir à categoria, principalmente nos Estados Unidos.

"Com certeza DTS teve uma grande influência, principalmente sobre aqueles que não eram fãs tão ávidos", disse Domenicali. "Eles viram narrativas diferentes sobre esse esporte. Com certeza teve um impacto positivo."

Stefano disse que a base mais jovem teria um papel na oferta que a F1 ofereceria aos fãs nos GPs, observando uma mudança semelhante na idade dos participantes das corridas.

"Isso está nos empurrando também a pensar sobre o que já estamos planejando, ter eventos incríveis quando as pessoas vierem aqui [para as corridas]", acrescentou o CEO. "Claro que é uma questão de preço, mas também do que vamos oferecer aos espectadores."

"Temos grandes planos para o futuro. Esperançosamente, a Covid-19 não estará mais conosco em breve para que possamos realmente viver a emoção fisicamente ao vivo na pista. Isso é algo que vamos levar em consideração, mas é bom ver que as vibrações e o sentimento que estamos tendo são confirmados por esta pesquisa."

