Carregar reprodutor de áudio

O ex-piloto de Fórmula 1 Jos Verstappen deixou claro sua insatisfação com a Red Bull pelos procedimentos no GP de Mônaco. Para o pai do atual campeão, a equipe deveria ter favorecido seu filho na corrida em vez de Sergio Pérez, já que Max Verstappen lidera o Mundial.

A vitória de Sérgio Perez no domingo teve um momento chave quando, mesmo em terceiro na corrida, o mexicano foi o primeiro entre os ponteiros a ir ao pit para tirar os pneus de chuva e colocar os intermediários, na volta 16. Com isso, ele pôde imprimir um ritmo forte para voltar em segundo após as paradas de Charles Leclerc e Verstappen. Depois assumiu a liderança quando Carlos Sainz e ele mudaram para os slicks.

A partir desse momento, Perez se manteve na frente no resto da prova e cruzou a linha de chegada como vencedor, seguido de Sainz e Verstappen. Para Jos Verstappen, ex-piloto de F1 e pai de Max, a Red Bull deveria ter parado seu filho primeiro do que Checo para lhe dar uma melhor estratégia e, eventualmente, o triunfo em Mônaco.

“Como pai, me decepcionou a corrida. O terceiro lugar de Max foi decepcionante. Todos vimos que foi um final de semana duro para ele. Tudo começa pelo carro, que simplesmente não tem as características necessárias para seu estilo de condução. Max tem pouca aderência na parte dianteira e, especialmente em Mônaco, com todas as curvas curtas, você precisa de um carro que vire rápido. Isso foi difícil”, declarou Jos no site oficial do filho.

“A Red Bull conseguiu um bom resultado, mas, ao mesmo tempo, exerceu pouca influência para ajudar Max a estar à frente. Ele terminou em terceiro pelo erro da Ferrari na segunda parada do Charles Leclerc. O líder do campeonato, Max, não se viu ajudado nesse sentido pela estratégia escolhida, que foi completamente a favor do Checo. Isso foi decepcionante para mim e gostaria que fosse diferente para o líder do Mundial”, prosseguiu.

“Perez ganhou a corrida graças à primeira parada nos boxes. A equipe pode explicar como uma aposta, mas eles tinham visto, o Gasly é um exemplo, que os intermediários eram a melhor opção no momento”, insistiu.

Jos Verstappen reconheceu sua parcialidade em fazer essa reclamação em favor de Max, mas enfatizou que é necessário depois de dois abandonos que o atual campeão sofreu por problemas no carro.

“Gostaria que eles tivessem optado por Max, mas é claro que não sou inteiramente objetivo. Acredito que tiraram dez pontos de Max. Depois dos abandonos que sofremos, necessitamos de todos os pontos. Não podemos esquecer que a Ferrari tem atualmente um carro melhor, especialmente de classificação”, disse.

Por fim, o ex-piloto finalizou o texto com uma mensagem de felicitações para Perez. “Apesar de tudo isso, me alegro com o Checo. Ganhar em Mônaco é algo especial e espero que desfrute. A partir de agora, temos de nos concentrar nas próximas corridas, em Baku e Canadá”, encerrou.

Vale lembrar que em sua coluna após o GP da Espanha, onde Perez recebeu a ordem de abrir passagem a Verstappen para facilitar o triunfo do holandês, Jos não fez nenhuma menção a esse fato e disse que a Red Bull “resolveu incrivelmente bem” a estratégia de seu filho.

VÍDEO: Confusão nos pits tirou vitória de Leclerc?

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #179: O que Hamilton e Russell podem conseguir com melhora da Mercedes?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: