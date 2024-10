F1 - Horner: Red Bull está 23 segundos atrás da McLaren

Christian Horner parece estar preocupado com altas expectativas que estão sendo colocadas na atualização que será aplicada ao carro atual da Red Bull. O chefe dos taurinos na Fórmula 1 não quer causar nenhum tipo de frustração, caso o RB20 não melhore de maneira significativa.

O pacote de atualizações é amplamente esperado, principalmente por Max Verstappen, que está na intensa batalha com Lando Norris pela liderança da competição. No entanto, ao podcast F1 Nation, Horner confessou que há muitos fatores que podem interferir nos resultados.

"Acho que todas as equipes – porque este é um momento natural – apresentarão algo novo em Austin. A Ferrari tem algo grande. Acho que a McLaren e a Mercedes também trazem algo".

Christian está hesitante em fazer grande alvoroço com o que pode acontecer com carro, pois quer evitar qualquer tipo de situação que cause ainda mais dúvidas sobre a dominância da Red Bull.

"Agora queremos desenvolver a nossa compreensão do que o carro faz. Depois de Monza, só descobrimos como manter o carro equilibrado entre a frente e a traseira. Isso também cria mais confiança entre os pilotos".

"Mas este será um desafio completamente diferente. O setor 1 é de alta velocidade e eles dotaram o circuito de uma nova camada de asfalto. Portanto, essa também é uma variável que temos que levar em conta".

"E também é um fim de semana de sprint, então temos que ser fortes desde o início, então temos que levar tudo isso em consideração, mas todos na equipe estão trabalhando duro para entender e discutir os problemas".

Diferença entre Red Bull e McLaren

Na conversa, Horner ainda foi questionado sobre a diferença entre a Red Bull e McLaren, que vem crescendo a cada etapa. Importante lembrar que, o time de Woking assumiu a liderança na tabela de construtores e tem 41 pontos de vantagem sobre a equipe de Milton Keynes.

"Se você considerar o primeiro tempo de Lando em Singapura, são 23 segundos".

Esse resultado é alarmante para a Red Bull, uma vez que restam apenas seis corridas no calendário de 2024 e os problemas no RB20 continuam puxando-o para resultados negativos.

Apesar disso, Horner reconhece que a equipe está progredindo gradualmente. Durante o GP da Itália, em particular, os taurinos conseguiram ter uma visão clara do que tem dado errado. Agora, eles querem aproveitar essa percepção.

Como o próprio britânico contou, os problemas começaram a se apresentar ainda em 2023, com Sergio Pérez reclamando constantemente do equilíbrio do carro. No entanto, o chefe da equipe defendeu que Verstappen é um "mestre em contornar problemas" e, por esse motivo, o time demorou a notar as fraquezas.

"Foi um pouco como nos anos 90, quando apenas Michael [Schumacher] conseguia dirigir o carro, mas todos os outros tinham dificuldades com ele. Max também consegue lidar com um carro que tem certas peculiaridades. Então, algo foi se formando até Monza".

O que a Red Bull aprendeu em Monza

No último circuito de alta velocidade da F1 com o mínimo de asas, ficou claro "o quão pouco os eixos dianteiro e traseiro estão em harmonia um com o outro". Além disso, os números das simulações e da pista de corrida estavam "a quilômetros de distância".

"Portanto, sim, ainda temos algum trabalho a fazer", diz Horner. "Trata-se de como o carro reage mecânica e aerodinamicamente e, é claro, do uso dos pneus, que é particularmente importante este ano. Mas estamos determinados a ter tudo isso sob controle".

Agora, a Red Bull quer encontrar um bom equilíbrio para ambos os carros, garantindo que os dois pilotos consigam se sentir confortáveis na direção.

As regras da F1 são uma desvantagem para a Red Bull

A equipe tenta contornar as questões que enfrenta, no entanto, há um aspecto que os impede de simplesmente fazer tudo que é necessário e colocar em tudo em jogo: o teto orçamentário definido pela categoria.

"Com o limite orçamentário, é preciso pensar com muito cuidado sobre como investir seu dinheiro, pois cada investimento precisa ser correto. Antigamente, era possível ir em frente e produzir todos os estágios de expansão possíveis".

"Você não pode mais se dar ao luxo de fazer isso. Você precisa decidir com antecedência o que será produzido e o que será colocado no carro".

