F1 - Piastri sobre seu progresso: "Ainda não sou o produto final"

Oscar Piastri chegou à Fórmula 1 em 2023. Este é o segundo ano do australiano no esporte, mas ele impressionou a todos no paddock, principalmente por conseguir acompanhar, e por vezes, superar, o companheiro de equipe, Lando Norris.

Em 2020, Piastri venceu o campeonato de Fórmula 3 em seu primeiro ano na categoria, antes de repetir o feito um ano depois, tornando-se campeão da Fórmula 2, ainda como novato.

Desde sua estreia na F1, Piastri marcou nove pódios, uma vitória na Sprint do Catar e acrescentou duas vitórias em GPs nesta temporada, na Hungria e em Baku. Apesar de um início de carreira mais do que magistral e de sua adaptação na F1, o australiano acredita que ainda pode progredir muito, especialmente na qualificação, que ele considera ser seu principal ponto fraco no momento.

"Acho que [posso melhorar] um pouco mais em todos os lugares", explicou Piastri. "Eu diria que não facilitei as coisas para mim na classificação este ano. Portanto, uma classificação melhor, mais consistente, ajudaria".

Nesta temporada, o piloto da McLaren foi derrotado na classificação pelo companheiro de equipe 16 vezes em 21 sessões, incluindo Sprints. Perguntado sobre o que poderia fazer melhor para tirar o máximo proveito de seus sábados, Piastri respondeu:

"Acho que o que conta é principalmente a consistência. Sabe, não tive muitas sessões, com exceção talvez de Baku, em que fiquei satisfeito com meu desempenho entre a Q1 e o final da Q3. A diferença sempre foi muito pequena na maioria dessas corridas. Mas eu sempre estive do lado errado".

"Portanto, acho que é apenas uma questão de consistência. Não sinto que preciso tentar encontrar tempo extra ou algo do gênero. Acho que meus melhores desempenhos são bons o suficiente para me classificar na pole se as circunstâncias forem adequadas. Mas eu só preciso estar nesse nível com mais regularidade".

Oscar Piastri com seu engenheiro Tom Stallard, juntamente com Charles Leclerc e George Russell no pódio em Baku. Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

O desempenho de Piastri em Baku contra Charles Leclerc, em particular sua ousada ultrapassagem sobre o piloto da Ferrari para assumir a liderança, foi, para muitos, outra prova de seu talento. O australiano também está orgulhoso de sua corrida no Azerbaijão, mas não se esqueceu de suas falhas.

"Fiquei muito satisfeito com o que mostrei em Baku em termos de ultrapassagens, de estar sob pressão e coisas do gênero, fiquei feliz", acrescentou. "Ainda haverá algumas corridas difíceis na última parte do ano em circuitos onde só corri uma vez".

"Portanto, tentarei trabalhar em alguns dos pontos fracos que tive nesses circuitos no ano passado. Essa ainda será a chave para o final da temporada. [Ainda posso melhorar] um pouco em todos os aspectos, porque sinto que estou melhorando à medida que minha carreira avança, mas certamente ainda não sou o produto final".

O sucesso de Piastri na Hungria foi um pouco amargo após a confusão interna na McLaren que animou o final da corrida. Na entrevista, o australiano admitiu que sua vitória em Baku foi "mais saborosa" do que na pista de Hungaroring, mesmo tendo sido a primeira.

Em sua opinião, não há nada melhor do que ser recompensado com uma vitória depois de uma corrida tão difícil.

"Eu diria que [a vitória em Baku foi mais especial], com certeza", disse ele. "Acho que o trabalho árduo e a pressão a que fui submetido em Baku tornaram a vitória ainda mais saborosa. A Hungria foi realmente especial, não me entenda mal, mas em qualquer tipo de corrida em que você tenha que trabalhar tanto durante uma parte tão longa da corrida".

"Acho que já disse isso na semana passada, só tive uma vitória como essa em minha carreira. E até Baku, sabe, não foi necessariamente meu desempenho mais dominante ou meu melhor desempenho, mas ainda é o mais emocionante. E acho que Baku leva a melhor nesse aspecto. Mas, sim, a emoção depois de Baku foi especial por motivos diferentes da Hungria".

Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Desde sua estreia na F1, Piastri mostrou que pode enfrentar os melhores do esporte sem se envergonhar, a começar por seu experiente companheiro de equipe. Quando foi que ele percebeu que tinha o que era preciso para enfrentar esses pilotos, que estão presentes na categoria principal do esporte a motor há anos?

"Acho que, para mim, sinceramente, me senti confortável logo no início", respondeu o australiano. "Se eu tivesse que escolher um fim de semana em particular, provavelmente Silverstone no ano passado, onde pela primeira vez tivemos um carro que era competitivo ou capaz de terminar no pódio".

"E até que você tenha competido... Nem é preciso dizer, mas não há ninguém no grid que seja fácil de enfrentar. Todos nós já passamos pelas categorias juniores e tivemos sucesso nelas. Portanto, não é como se houvesse outras categorias ao longo do caminho ou outros campeonatos, [a F1] é realmente o auge de 20 campeões".

"Não é fácil pilotar contra qualquer um, mas quando você começa a correr contra os caras que estão na frente há anos e, em alguns casos, há décadas, pode ser um pouco intimidador no início".

Oscar Piastri se classificou em terceiro lugar no GP da Inglaterra de 2023. Ele terminou a corrida em quarto lugar, depois de lutar com o sete vezes campeão mundial Lewis Hamilton.

