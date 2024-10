Charles Leclerc elogiou o futuro companheiro de Ferrari, Lewis Hamilton, afirmando que o heptacampeão da Fórmula 1 "não tem pontos fracos". Além disso, o piloto monegasco reconhece estar muito motivado para aprender com o britânico nas pistas.

Em entrevista ao portal britânico The Race, Leclerc disse que está curioso para saber o que Hamilton fez para ter a trajetória estrelada na categoria.

"Terei muita curiosidade em ver o que ele fez de certo em toda a sua carreira para ter tido todo o sucesso que teve", disse o piloto da Scuderia. "Ele tem muito poucos pontos fracos - bem, na verdade, não conheço nenhum ponto fraco de Lewis. Ele é um piloto muito forte, sempre presente, muito rápido, muito consistente".

"Será muito interessante para mim aprender com Lewis, assim como mostrar do que sou capaz no mesmo carro que Lewis. Essas duas coisas me motivam muito".

Leclerc, ao ser perguntado se muitas pessoas acham que ele é rápido o suficiente para superar o monegasco, afirmou que é bom ouvir isso".

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images

"Eu realmente não penso nas expectativas porque, para mim, só preciso me concentrar no que tenho que fazer".

"Sempre gosto de me concentrar muito mais no processo para tentar alcançar grandes feitos, em vez de pensar [primeiro] nos grandes feitos e depois pensar no processo", afirmou.

Já sobre a relação com Hamilton, que remonta ao início da carreira do monegasco na F1, Leclerc insistiu que é boa e que deve se manter assim: "É legal, temos um relacionamento muito bom e tenho certeza de que continuará assim".

Em relação ao ter um piloto forte como colega de escuderia, ao invés de um segundo piloto como apoio, Charles contou: "Desde que entrei na F1, tenho tido muita sorte".

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images

"Em vez de pensar que gostaria de ter um piloto número dois como companheiro de equipe, sempre achei que é muito melhor ter o melhor como companheiro de equipe".

"Tive companheiros de equipe muito, muito rápidos que me impulsionaram e, com Lewis, também aprenderei muito".

Já ao ser perguntado se pode sugerir algo para Hamilton, disse: "Lewis ainda é incrivelmente rápido". "Ele ainda é Lewis Hamilton. Portanto, acho que ele não precisa de nenhum conselho meu!"

