Günther Steiner, ex-chefe de equipe da Haas e comentarista de Fórmula 1, publicou seu primeiro livro Surviving to Drive (Sobrevivendo para Dirigir, em tradução direta), no início de 2023, e agora ele pode afirmar que é autor de dois livros com a publicação de Unfiltered (Sem Filtros, em tradução direta).

Em seu novo livro, Steiner afirma, entre outras coisas, que após a morte de Charlie Whiting, diretor de prova da F1 que morreu em 2019, a FIA "não se vê mais como culpada por seus erros e perdeu a humildade", o que "não é uma boa situação", de acordo com o ex-chefe de equipe.

Steiner disse que um exemplo que ele citou foi o GP de Abu Dhabi de 2021, no final da temporada, quando o ex-diretor de prova, Michael Masi, violou as regras ao ordenar o reinício de um safety car no clímax da corrida, após o qual Lewis Hamilton perdeu o título para Max Verstappen.

"Qualquer que seja o lado que tomemos nessa questão (e sim, eu concordo, foi excelente do ponto de vista da diversão), do ponto de vista das regras, foi uma cagada de proporções bíblicas e, independentemente do que Charlie Whiting teria decidido no lugar de Michael Masi, teria havido muito menos controvérsia e constrangimento".

"Oh, droga. Todos nós sabemos o que Charlie teria feito. Se ele estivesse no controle da corrida, Lewis seria oito vezes campeão ", escreveu Steiner em seu livro.

