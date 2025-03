F1: Lawson se manifesta após 'rebaixamento' para Racing Bulls

Liam Lawson usou as redes sociais para se manifestar após o anúncio oficial do 'rebaixamento' para a Racing Bulls no restante da temporada 2025 da Fórmula 1 ter sido feito nesta quinta-feira.

Em um post, Lawson destacou que era seu sonho de infância pilotar na Red Bull e agradeceu a todos pelas mensagens de apoio.

"Ser um piloto da @redbullracing tem sido meu sonho desde que eu era criança, foi para isso que trabalhei durante toda a minha vida. É difícil, mas sou grato por tudo que me trouxe até aqui. A cada um de vocês que me apoiou, obrigado por todo o apoio, isso significa muito para mim.