F1: Toto Wolff não participará do GP do Japão

A Fórmula 1 está entrando em um período movimentado: logo após o GP do Japão, a ser realizado entre os dias 4 e 6 de abril, serão realizadas as corridas do Bahrein e da Arábia Saudita. Devido a essa agenda lotada, o chefe da Mercedes, Toto Wolff, decidiu não comparecer ao próximo fim de semana de corrida. O motivo da ausência, no entanto, não foi revelado.

"Não vou ao GP do Japão, mas é pura coincidência que eu esteja perdendo a mesma corrida novamente, não se trata da mudança de fuso horário!", brincou Wolff em Xangai.

Toto Wolff, Mercedes Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

O chefe mercedista não explicou por que não participará da corrida, mas suas funções nesse fim de semana serão assumidas pelo porta-voz de imprensa da equipe, Bradley Lord.

Wolff perdeu o GP do Japão em 2023 devido a uma cirurgia no joelho. Na última temporada, ele havia planejado não participar dessa corrida, mas mudou de ideia no último minuto e viajou para Suzuka.

OFICIAL: TSUNODA NA RED BULL, LAWSON NA RACING BULLS já no Japão

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Impacto da crise da RBR em Max, críticas a Bortoleto, Hamilton e Piastri x Norris | com Ricardo Molina

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!