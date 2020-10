F1: Leclerc celebra "surpreendente" quarto lugar em Nurburgring

O monegasco Charles Leclerc, piloto da Ferrari na Fórmula 1, conquistou uma inesperada quarta colocação no classificatório deste sábado em Nurburgring. Após superar a Red Bull de Alex Albon por apenas 0s012 e fechar a segunda fila ao lado de Max Verstappen, ele afirmou que estar surpreso com o desempenho do carro no classificatório do GP de Eifel.

“Estou muito feliz, bastante surpreso para ser honesto com o desempenho que tivemos nesta manhã e nesta tarde”, disse Leclerc, que cravou o tempo de 1min26s035 no Q3.

“Especialmente naquelas condições, pois esperávamos lutar no frio, e em vez disso, estamos desempenhando muito bem. Então a volta foi muito boa. A última volta e P4, então muito feliz com isso”, completou.

Em um ano difícil para a Ferrari, Leclerc é atualmente o sétimo colocado no Mundial de Pilotos, enquanto a Ferrari tem apenas 74 pontos conquistados entre os construtores, o que a deixa na sexta posição geral.

A imprevisibilidade do carro ao longo da temporada, além dos problemas aerodinâmicos do SF1000 e do vento durante o Q3, deixavam Leclerc menos confiante com o desempenho do carro neste sábado, mas o piloto monegasco foi capaz de fazer uma boa volta na sessão decisiva do classificatório.

“Sim, eu acho que elas (as condições) foram piores no final. Quero dizer, no Q3, especialmente em todo o Q3, havia mais vento, o que tornava o carro um pouco mais imprevisível. Mas sim, conseguimos fazer a volta de qualquer maneira”, afirmou.

Com dois pódios conquistados em 2020, um na corrida de abertura na Áustria e outro em Silverstone, Leclerc acredita que a prova em Nurburgring deve ser “complicada”.

Devido às condições climáticas da última sexta-feira (09), os pilotos não puderam testar diferentes configurações nos treinos livres e tiveram apenas o TL3 e o classificatório como atividades de pista em Nurburgring.

“Bem, realmente espero trazer um bom resultado para casa amanhã”, disse. “Vai ser uma corrida complicada, penso eu, por ir para a corrida com muito desconhecido porque ainda não fizemos nenhuma corrida com muito combustível. Então, vamos ver. Mas vou tentar tirar o melhor proveito disso”, completou.

