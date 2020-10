Depois de uma sequência de dois abandonos, Carlos Sainz chegou à Alemanha esperando uma performance melhor no GP de Eifel da Fórmula 1, para se recuperar no campeonato, mas conseguiu apenas um décimo lugar no grid para o domingo, afirmando que a falta de rendimento é culpa das atualizações.

A McLaren optou por dividir as novidades do pacote aerodinâmico entre seus pilotos. Sainz andou com as novas peças após Norris correr na Rússia com o novo bico, enquanto o britânico manteve o modelo original e terminou em oitavo.

Após o treino, ele não estava nada feliz com o andamento do dia, sentindo que o novo pacote não trouxe nenhuma melhora.

"Desde a manhã eu não estava confortável com o carro", disse à Movistar. "Consegui melhorar na classificação, mas longe do ideal. Não sei o que dizer, porque, com um pacote novo, você espera ser mais rápido que o companheiro. Temos que analisar".

Norris disse que ficou feliz por não andar com o pacote novo por causa do desafio de adaptar a um novo conceito nestas condições.

"É difícil porque você precisa de um tempo de adaptação e quando você tem apenas uma sessão, é difícil acertar os ajustes e ver de onde tirar o potencial. Eu fiquei feliz por seguir com o que já tinha".

Sainz não soube dizer se teria uma performance melhor caso os treinos de ontem não tivessem sido cancelados.

"Há muita incerteza e não obtivemos muitos dados. Não estou dizendo que não é melhor que o outro, mas, geralmente, quando você tem alguma coisa nova, espera ir mais rápido. Não sei se a falta dos treinos na sexta fizeram diferença".

Sainz finalizou dizendo que, com as restrições de parque fechado, a McLaren não podia fazer nada para reverter a situação, e que ele se prepara para uma corrida difícil.

Dupla da McLaren apresenta capacete especial para o Dia Mundial da Saúde Mental

Neste fim de semana, Sainz e Norris correm em Nurburgring com capacetes especiais após participar de um desafio de pintura a mão dos cascos realizado em agosto. As pinturas originais, que foram leiloadas e arrecadaram mais de 500 mil reais para a luta contra crise da saúde mental, foram trazidas para a corrida.

Os dois usaram os capacetes pela primeira vez no sábado, durante o TL3 e usam pinturas brilhantes e coloridas. O de Sainz, é formado por várias curvaturas, enquanto Norris apostou em um fundo preto com a palavra "Mente" no topo.

Outro leilão será feito no final de novembro, agora tendo os capacetes usados na corrida como prêmio. A McLaren também trouxe mensagens referentes ao Dia Mundial da Saúde Mental em seus carros.

"Nós trouxemos os capacetes que pintamos há algumas semanas, o que foi divertido", disse Norris ao Motorsport.com. "Acho que é importante, porque é uma doença na qual muitas pessoas sofrem, mas não tem a mesma visibilidade que outros problemas".

"É algo muito importante. Se você quer a melhor performance de todos, precisa saber como colocá-los nas melhores posições possíveis e as mais confortáveis. É importante que estamos fazendo isso, e vamos continuar fazendo, criando conscientização".

Todas as notícias sobre o GP de Eifel da F1 você acompanha no site do Motorsport.com e em nosso canal no YouTube. Fique por dentro de todas as novidades e análises e confira nossos programas e vídeos!

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre F1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Q4: A análise da classificação da F1 em Nurburgring, com a volta de Hulk e os destaques na Alemanha

PODCAST: A F1 perde força com a saída da Honda?