Após o cancelamento das duas primeiras sessões de treinos para o GP de Eifel de Formula 1, os pilotos da Mercedes, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, questionaram a quantidade de treinos livres realizados nos eventos de Fórmula 1 e defenderam a redução do formato dos fins de semana.

O TL1 e o TL2 foram cancelados na sexta-feira, pois o helicóptero médico não poderia viajar para hospitais da região em caso de emergência devido a forte neblina que caiu sobre a região, com o circuito de Nurburgring molhado pela chuva durante todo o dia.

Depois que a FIA implementou um novo plano de transferência para acidentados, conforme relatado pelo Motorsport.com, o evento pode acontecer normalmente no sábado, com apenas uma hora de TL3 disponível para as equipes se prepararem para o classificatório.

Quando questionado sobre o impacto das sessões perdidas, Hamilton disse "Não acho que precisamos das sextas-feiras, então foi totalmente bom para mim".

Questionado sobre quanto mais rápidos poderiam ter ido caso tivessem tido todas as sessões de treinos, Bottas afirmou: "É muito difícil dizer um número, mas com certeza, quanto mais treino você tiver, mais pode trabalhar para acertar todos os detalhes".

“Especialmente na sexta-feira, você tem a noite inteira entre as sessões para olhar os dados e aprender", afirmou o finlandês. "Então, acho que com mais treinos, teríamos sido um pouco mais rápidos. Não posso dizer um número, mas honestamente sinto que atualmente há muito treino em um fim de semana normal".

“Todo mundo encontra seus caminhos e configurações e as coisas ideais em termos de direção e configuração do carro, mas se houvesse um pouco menos de treino, talvez algumas equipes e pilotos possam acertar e alguns não", explicou Bottas. “Então, eu meio que gosto do formato com um pouco menos de prática”.

Max Verstappen, que ficou em terceiro na classificação, logo atrás dos pilotos da Mercedes, disse “com certeza você iria um pouco mais rápido” e explicou como a falta de prática na pista na sexta-feira impactou a mentalidade dos pilotos no início do TL3.

“Especialmente quando você tem pequenos problemas ou algo assim, você pode rever tudo a noite inteira [da sexta]”, acrescentou. “Você também pode dar feedback sobre o carro para a fábricas trabalharem no simulador e outras coisas".

“Mas no geral, como disse Valtteri, temos muitos treinos, então você também leva um tempo para se acomodar", explicou Verstappen. “Agora, com apenas uma sessão, você vai direto ao ponto um pouco mais rápido, eu acho, do que você faria normalmente no TL1 ou qualquer outra coisa. Isso iguala um pouco as coisas, mas há pequenas coisas que sempre podem ser melhoradas.”

