F1: Leclerc comenta "motivação" da Ferrari após chegada de Hamilton

Na última quarta-feira (22), Lewis Hamilton causou comoção em toda Itália, mas, principalmente, nos fãs que se mobilizaram até o Circuito de Fiorano para ver o britânico dando suas primeiras voltas pela Ferrari.

Após o teste do heptacampeão de Fórmula 1, Charles Leclerc, futuro companheiro de equipe do piloto, revelou que os funcionários estão muito agitados com a chegada de Hamilton.

Sob neblina e clima frio, Hamilton deu 30 voltas em Fiorano usando o SF-23, apenas para se adaptar ao motor e a maneira de trabalho da equipe. O piloto definiu esse momento como "uma das melhores sensações" de sua vida.

À tarde, Leclerc assumiu o volante para dar mais 14 voltas sob bastante chuva. Isso significa que a nova dupla deu cerca de 44 voltas para estrearem a parceria.

"O primeiro dia de volta ao carro é sempre uma ótima sensação depois das férias", disse Leclerc ao RacingNews365. "É bom estar de volta à pista, ver que tantos fãs vieram nos assistir".

O piloto também comentou como estão os ânimos da equipe ao receber o heptacampeão em suas dependências.

"Sentir toda essa excitação em torno da equipe é muito motivador. Foi um bom dia, mesmo que estivesse chovendo um pouco quando eu estava dirigindo".

"É claro que foi bom poder ver Lewis dando suas primeiras voltas em uma Ferrari, o que foi um momento especial para a equipe e para ele", observou Leclerc.

"Agora estou ansioso para voltar ao carro na semana que vem e realmente começar a trabalhar duro para a próxima temporada".

MÁRQUEZ apresentado na DUCATI com PECCO, MARTÍN usará #1, como ser PILOTO e + : PÓDIO CAST RESPONDE

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MÁRQUEZ apresentado na DUCATI com PECCO, MARTÍN usará #1, como ser PILOTO e + : PÓDIO CAST RESPONDE

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!