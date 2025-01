Enquanto os olhos dos fãs de Fórmula 1 estavam voltados para Fiorano e o primeiro dia de Lewis Hamilton a bordo de uma Ferrari, em outra pista italiana, a de Ímola, duas equipes se revezavam em seus testes com carros anteriores, incluindo o brasileiro Gabriel Bortoleto com a Sauber.

O brasileiro correu junto com seu novo companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, dividindo um C42 pintado inteiramente de preto, enquanto a Racing Bulls esteve na pista com Isack Hadjar, a bordo de um AT04.

As condições climáticas eram difíceis, com neblina pela manhã e temperaturas em torno de 5 graus. O primeiro piloto a entrar na pista foi Hadjar, com um jogo de pneus totalmente molhados devido ao asfalto úmido. O francês deu sete voltas intercaladas com duas voltas de arrefecimento, ganhando confiança com o carro e baixando gradualmente seus tempos até chegar a 01min34s.

O francês completou 82 voltas, impressionando com sua extrema consistência: Isack é um novato, mas mostrou excelente domínio do carro sem cometer erros em condições de baixa aderência.

A Sauber esperou por temperaturas mais favoráveis: Bortoleto entrou na pista por volta das 10h45 sob os olhos atentos de Mattia Binotto, gerente de projetos da Audi. O jovem brasileiro, atual campeão da F2, deu uma volta de instalação antes de retornar aos boxes.

O motivo era simples: começou a chover por volta das 11h e as duas equipes decidiram treinar seus respectivos pilotos no molhado. Gabriel ficou feliz em dar uma volta nas condições nas quais seu ídolo, Ayrton Senna, se destacava. Hadjar, apesar das condições difíceis, continua mostrando uma consistência formidável.

Os dois jovens foram os protagonistas de um momento emocionante. Antes do intervalo para o almoço, eles se alinharam lado a lado no grid de largada: Hadjar por dentro e Bortoleto por fora para simular uma largada, antes de voltarem para os boxes. Na saída da Rivazza, o brasileiro teve um susto: sua Sauber C42 rodou, e somente graças à grande sensibilidade de Gabriel, ele conseguiu recuperar o controle para entrar sozinho nos boxes.

À tarde, Hadjar fez mais dois stints e terminou o dia com uma série de pit stops para treinar a equipe de mecânicos e familiarizar o piloto com os procedimentos corretos de largada. A Sauber, por sua vez, deixou Bortoleto em repouso, que passou o volante para Hülkenberg depois de completar 14 voltas. O veterano alemão simulou apenas sete largadas: ele ficou no grid e largou quando as luzes se apagaram.

Amanhã veremos Bortoleto novamente na Sauber, enquanto no carro da Faenza será a vez de Ayumu Iwasa.

BORTOLETO tem desempenho “EXCELENTE” em testes da SAUBER em Ímola; saiba TODOS os DETALHES

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com analisa o que Hamilton pode esperar na Ferrari

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!