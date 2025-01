F1: Hulkenberg descarta função de mentor de Bortoleto na Sauber

Em 2025, teremos seis pilotos estreantes que começaram o ano tendo o desafio de se adaptarem o mais rápido possível à Fórmula 1. Entre eles, Gabriel Bortoleto na Sauber.

O brasileiro será companheiro de Nico Hulkenberg, que já correu 227 GPs. No entanto, em entrevista ao Motorsport Week, o piloto descartou a possibilidade de agir como um mentor para o jovem talento.

"Quando dois pilotos estão correndo lado a lado em uma equipe, não é possível que um seja o mentor do outro".

"Sim, você pode ser mais experiente, mas, no fim das contas, é uma corrida. A corrida continua mesmo que você esteja na mesma equipe".

Hulkenberg enfatizou que pretende dar o melhor de si pela Sauber e que também está se concentrando em sua própria carreira no processo.

"Minha prioridade é fazer meu trabalho da melhor maneira possível. Isso é importante tanto para a Sauber quanto para minha própria carreira".

"Estou ansioso para trabalhar com Gabriel, mas o principal para mim nesse processo é me concentrar no sucesso da equipe e em mim mesmo".

Bortoleto chega à F1 após vencer a Fórmula 3 e Fórmula 2 em seu ano de estreia. O piloto fazia parte da academia da McLaren, mas deixou a equipe de Woking visando a oportunidade de defender a Audi em 2026.

Importante lembrar que o contrato de ambos é definido como "vários anos", portanto, não se sabe até quando Bortoleto e Hulkenberg estão garantidos na Sauber/Audi.

