O consultor da Red Bull, Helmut Marko, não ficou nada satisfeito com o resultado do seu piloto, o mexicano Sergio Pérez, no GP do Canadá, na Fórmula 1. Após ser eliminado pela terceira vez no Q1, Marko considerou que os problemas de Pérez foram erros e que o mexicano se sente desconfortável em corridas onde as condições da pista são mais críticas.

“Não é o carro, você pode ver isso no Max. Acho que é mais psicológico”, considerou o austríaco.

“Foi difícil e quando as condições mudam, ele acha muito mais difícil. Mas o fato de já ser a terceira vez (fora do Q3) é doloroso.”

Embora Pérez parecesse pronto para chegar ao Q2, ele passou os momentos finais do Q1 oscilando à beira da zona de eliminação - onde caiu quando Albon deu uma volta no final da sessão.

O vice-campeão do ano passado considerou que os seus problemas na classificação resultaram da falta de conforto com a traseira do seu RB20, particularmente nas condições variáveis.

Ele disse que isso contribuiu para suas dificuldades para aumentar a temperatura dos pneus, mas estava confiante de que poderia reagir para garantir pontos na corrida de domingo.

"Foi uma enorme frustração. Foi uma sessão em que tudo foi reiniciado com o tempo. Simplesmente não conseguimos fazer tudo funcionar, especialmente o eixo traseiro. Acho que foi uma sessão muito estranha para muitos carros lá fora." Perez argumentou.

“Tivemos muitas dificuldades com a traseira, então acho que conseguimos entender qual foi a razão por trás disso.

“Acho que a pista estava tão verde que realmente restaurou as coisas, mas eu estava lutando para colocar a temperatura no pneu e acho que essa foi a principal dificuldade.”

"Temos algumas coisas para entender amanhã e seremos capazes de garantir alguns pontos, será um bom resultado e então partiremos daí."

Sergio Perez, Red Bull Racing, with his performance coach Jose Canales in the pit lane Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

AO VIVO: Tudo da CLASSIFICAÇÃO para o GP do CANADÁ | Q4 DEBATE F1 2024

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate: Como demissão de Ocon impacta no mercado da F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!