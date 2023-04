Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 entregou na madrugada deste domingo um GP da Austrália dos mais caóticos, com batidas, motores estourando, bandeiras vermelhas e belas ultrapassagens. Mas, no final, tivemos vitória de Max Verstappen sob safety car, com Lewis Hamilton em segundo e Fernando Alonso em terceiro.

Para debater tudo sobre mais uma prova em Melbourne, a terceira etapa da temporada 2023, o Motorsport.com realiza mais uma edição do programa PÓDIO.

Com apresentação de Carlos Costa (@ocarlos.costa), nossos comentaristas, Guilherme Longo (@gglongo) e Rico Penteado (@ricopenteadof1), ex-engenheiro de motores da Renault na F1, vão debater os principais fatos da etapa e projetar os próximos passos do campeonato.

Assista o programa Pódio pós-GP da Austrália:

GIAFFONE opina: Verstappen não quer ter amigos e lembra Alonso, RBR vai 'liberar' Pérez. E Hamilton?

