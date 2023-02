Carregar reprodutor de áudio

A última sessão matinal dos testes da pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein teve Charles Leclerc colocando a Ferrari no topo e Felipe Drugovich conquistando o terceiro melhor tempo da manhã para a Aston Martin.

Com os tempos no Circuito Internacional do Bahrein melhorando à medida que as equipes mudaram para uma 'estratégia' de maior desempenho, Leclerc marcou 1m31.024s com os pneus C5 da Pirelli. Após dois dias perfeitos, a Alfa Romeo teve problemas em Sakhir, Valtteri Bottas causou uma bandeira vermelha ao parar com suspeita de problemas na caixa de câmbio.

Foi a segunda bandeira vermelha da sessão depois que Pérez, da Red Bull, perdeu um sensor nos minutos iniciais do dia. O outro incidente notável na pista foi um giro de Oscar Piastri na McLaren, o novato australiano perdeu o controle na curva 10. Piastri então passou um longo período na garagem enquanto a McLaren era forçada a fortalecer as 'sobrancelhas' do MCL60.

Depois de vários pilotos registrarem voltas iniciais na faixa de 1m33 com pneus médios C3, os tempos caíram quando Russell foi para o topo com 1m31,707s com o composto C4 mais macio. O piloto da Mercedes melhorou seu benchmark nos C5s ainda mais macios com 1m31.564s e finalmente 1m31.442s, enquanto Leclerc diminuiu a diferença em segundo.

Leclerc então ultrapassou Russell com uma 'rodada' dupla de 1m31.164s e 1m31.024s em C4s, que veio com cerca de 90 minutos de sessão.

George Russell, Mercedes F1 W14 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Russell permaneceu em segundo no que parecia ser uma manhã mais positiva para a Mercedes, depois que o esquadrão de Brackley queimou óleo da meia-noite investigando a falta de aderência de sexta-feira. No segundo dia, Russell também foi prejudicado por uma falha na bomba hidráulica, mas na manhã de sábado ele foi um dos vários pilotos a fazer corridas longas.

Felipe Drugovich, da Aston Martin, foi o terceiro em C5s, um segundo atrás de Leclerc. Com a participação do piloto regular Lance Stroll no GP do Bahrain da próxima semana ainda em dúvida, o piloto reserva brasileiro registrou quilometragem crucial em sua segunda sessão de meio dia antes de Fernando Alonso assumir o comando à tarde.

Sergio Pérez foi o mais rápido dos corredores médios com 1m32.612s em C3s, seguido por Pierre Gasly da Alpine e Alex Albon. Nico Hulkenberg estava de volta à Haas e terminou em sétimo, enquanto Piastri foi oitavo em outra manhã complicada para a McLaren.

Apesar de parar na pista, Bottas ainda desfrutou de uma manhã altamente produtiva de corridas longas que o mantiveram em nono, à frente de Nyck De Vries, da AlphaTauri, que também manteve as simulações de corrida ao registrar gigantescas 87 voltas.

Pos Piloto Carro Tempo Voltas Gap 1 Charles Leclerc Ferrari SF-23 1'31.024 67 2 George Russell Mercedes F1 W14 E Perf. 1'31.442 83 0.418 3 Felipe Drugovich Aston Martin AMR23 1'32.075 77 1.051 4 Sergio Perez Red Bull RB19 1'32.459 69 1.435 5 Pierre Gasly Alpine A523 1'32.762 56 1.738 6 Alexander Albon Williams FW45 1'32.793 53 1.769 7 Nico Hulkenberg Haas VF-23 1'33.329 77 2.305 8 Oscar Piastri McLaren MCL60 1'33.655 44 2.631 9 Valtteri Bottas Alfa Romeo C43 1'36.854 72 5.830 10 Nyck de Vries AlphaTauri AT04 1'38.244 87 7.220

