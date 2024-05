A Fórmula 1 encerrou a sexta-feira no Principado com um movimentado segundo treino livre para o GP de Mônaco. Charles Leclerc foi o mais rápido, seguido de Lewis Hamilton, com Fernando Alonso foi o terceiro.

Max Verstappen foi o quarto, mas o holandês passou a sessão reclamando do carro, inclusive acertando de leve o muro em dois momentos. Lando Norris, Carlos Sainz, Lance Stroll, Sergio Pérez, Alex Albon e George Russell completaram o top 10.

Após os 20 minutos iniciais, Leclerc dominava. O monegasco já fazia o melhor tempo do fim de semana até então, 01min11s573, de pneus médios, 0s957 à frente de Hamilton em segundo. De duros, Verstappen era o terceiro a 1s150, com Sainz em quarto a 1s165 e Piastri fechando o top 5 a 1s377, enquanto Pérez vinha apenas em 12º a mais de 1s8.

Verstappen passou a sexta-feira reclamando sobre o equilíbrio do carro, inclusive falando no começo do TL2 que o RB20 quicava tanto que estava lhe dando dores de cabeça. E a situação do holandês piorou minutos depois, ao bater de leve na Portier, a curva antes da entrada do muro, desalinhando ainda mais seu carro.

A 20 minutos do fim, os pneus médios e duros davam lugar para os macios. Neste momento, Leclerc seguia na ponta com 01min11s278, mas agora com Hamilton a apenas 0s188. Alonso era o terceiro a 0s475, com Verstappen em quarto a 0s535 e Norris completando o top 5, com Sainz, Stroll e Pérez na sequência.

No final, o tempo de Charles Leclerc não foi batido e o monegasco termina o dia como o mais rápido em casa, com Lewis Hamilton em segundo e Fernando Alonso em terceiro. Mesmo reclamando muito do carro, Max Verstappen foi o quarto. Lando Norris, Carlos Sainz, Lance Stroll, Sergio Pérez, Alex Albon e George Russell completaram o top 10.

A Fórmula 1 volta à pista do Principado no sábado para mais duas sessões. Às 07h30 acontece o terceiro treino livre, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro. Já às 11h acontece a classificação, que define o grid de largada para o GP de Mônaco, com transmissão da Band, do Bandsports e da F1TV Pro. E anote aí! Assim que acabar o quali tem Q4 AO VIVO no canal do Motorsport.com no YouTube!

F1 AO VIVO: LECLERC bate HAMILTON e domina 6ª, mas MERCEDES PROVOCA FERRARI! Alonso 3º, MAX só 4º | SEXTA-LIVRE

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #283 - A McLaren já passou a Ferrari, sendo a segunda melhor da F1 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!