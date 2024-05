Max Verstappen acredita que, com a aproximação das rivais na temporada 2024 da Red Bull precisa operar a 100% em todas as etapas para continuar vencendo, admitindo que o time austríaco não tem feito isso nas últimas provas. acredita que, com a aproximação das rivais na temporada 2024 da Fórmula 1 , aprecisa operar a 100% em todas as etapas para continuar vencendo, admitindo que o time austríaco não tem feito isso nas últimas provas.

O domínio de Verstappen e da Red Bull desde a segunda metade de 2022 tem sido tão grande que o holandês conquistou seu segundo e terceiro títulos mundiais, com o paddock esperando que o RB20 radicalmente diferente mantivesse intacta a vantagem da equipe baseada em Milton Keynes.

Mas as atualizações graduais da McLaren e da Ferrari praticamente acabaram com a diferença entre as três principais equipes, com Lando Norris vencendo em Miami e Verstappen chegando muito perto em Ímola.

Na Itália, a Red Bull teve dificuldades com o equilíbrio e o comportamento de seu carro nos treinos livres, forçando a equipe a se aprofundar de sexta a sábado e produzir uma configuração melhor para o resto do fim de semana.

Ainda assim, Verstappen evitou em grande parte uma primeira fila só de McLaren em virtude de um potente vácuo de Nico Hulkenberg, da Haas, e depois usou sua posição na pista para manter Norris à distância na corrida.

No começo do fim de semana em Mônaco, Verstappen e Sergio Pérez foram apenas 11º e 12º no TL1, sem colocar o pneu macio durante a sessão, enquanto Mercedes, McLaren e Ferrari ocuparam as primeiras posições.

Verstappen reconheceu que Miami e Ímola são a prova de que a Red Bull não tem mais margem para erros e agora precisa executar os finais de semana de corrida com perfeição para continuar vencendo como tem feito.

"Acho que, depois de Miami, ficou bem claro que, quando entramos em Ímola, tudo tinha se fechado um pouco, embora Ímola provavelmente também não tenha sido nosso fim de semana mais fácil", disse Verstappen".

"Com certeza, Mônaco é sempre assim e agora vai depender de quem vai colocar mais desempenho no carro e encontrar a melhor configuração possível para o carro".

"As coisas se fecharam, o que faz com que seja muito importante tentar dar o nosso melhor, 100%. Sei que isso nem sempre é uma possibilidade muito realista, mas você sempre tenta chegar a um certo ponto e talvez nas últimas corridas não tenhamos conseguido isso. Mas a cada fim de semana tentamos novamente encontrar a melhor configuração possível para o carro".

Verstappen foi particularmente cauteloso em relação às suas perspectivas em Mônaco no dia de mídia no Principado, porque o desempenho em baixa velocidade e o uso do meio-fio têm sido os raros pontos fracos da Red Bull, levando seu conselheiro Helmut Marko a apontar a Ferrari como a favorita antes do evento.

"Olhando para o layout da pista, provavelmente não será a nossa melhor pista, só porque nosso carro normalmente tem um pouco de dificuldade com os solavancos e os meios-fios", alertou Verstappen.

"Trabalhamos um pouco nisso em comparação com o ano passado e, até agora, na maioria das pistas em que estivemos, nosso desempenho em baixa velocidade melhorou um pouco, mas não acho que será um fim de semana muito fácil.

Mas Mônaco nunca é muito simples, mesmo quando se supõe que você tenha o melhor carro. Muitas coisas podem dar errado, então precisamos estar atentos.

"Imola começou muito mal e conseguimos dar a volta por cima. Eu não gostaria de ter um fim de semana como aquele novamente".

