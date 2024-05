O diretor de corridas da Fórmula 1, Niels Wittich, implementou algumas novas regras de pit lane em uma tentativa de evitar problemas com carros ‘furando a fila’ na classificação do GP de Mônaco.

Como parte da política contínua de classificação de pilotos que precisam aumentar a distância ao sair do pit lane, em vez de desacelerar na pista, tem havido repetidos problemas de pilotos forçando a entrada na fila para sair.

Os pilotos não querem ficar na parte de trás do ‘trem’ porque assim eles correm o risco de não conseguirem dar voltas, então pode haver alguma disputa frenética por posição.

Com Mônaco sendo a pista mais curta da temporada, evitar o trânsito acaba sendo uma grande vantagem quando se trata de conseguir um bom tempo de volta, então a situação deverá ser especialmente complicada neste sábado.

Em uma tentativa de evitar o risco de quaisquer problemas, Wittich introduziu algumas novas diretrizes que devem fornecer alguma clareza extra sobre a ordem em que os carros se alinham.

Se houver uma fila de carros no final do pit lane, as regras são claras: os pilotos devem sair na ordem em que chegarem à via rápida dentro do pitlane.

No entanto, isso provou ser bastante problemático no passado, com os carros na extremidade inferior dos boxes, às vezes tentando abrir caminho para evitar serem forçados a esperar até que todos passassem.

Para este fim de semana, Wittich disse que um piloto só pode reivindicar estar na via rápida se a roda dianteira ultrapassar a linha amarela.

Valtteri Bottas, Kick Sauber C44, Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01, Zhou Guanyu, Kick Sauber C44, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, all leave the pit lane Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Nas notas revisadas do evento para o GP de Mônaco, Wittich disse: “Observa-se que um carro será considerado “na via rápida” quando um pneu cruzar a linha sólida [amarela] que separa a via rápida da via interna, neste contexto, cruzar significa que todo o pneu deve estar além do outro lado, em relação às garagens, da linha que separa a via rápida da via interna.

Além da estipulação regular de que os pilotos devem se misturar à via rápida o mais rápido possível, sem impedir outros competidores, ele também disse que os pilotos têm o direito de encontrar uma brecha caso ela se abra.

Wittich acrescentou: “Assim, após o início ou reinício de uma sessão de treinos livres, sessão de classificação ou sessão de classificação de sprint, se houver uma diferença adequada em uma fila de carros na via rápida, de modo que um piloto possa se misturar na via rápida com segurança e sem bloquear desnecessariamente os carros que já estão na via rápida, eles estão livres para fazer isso.”

As novas regras devem garantir que os pilotos precisam de ser convencidos de que existe uma lacuna para que possam atravessar toda a roda dianteira, em vez de simplesmente esperar que um rival os deixe entrar para evitar uma colisão.

