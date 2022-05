Carregar reprodutor de áudio

O segundo treino livre para o GP da Espanha de Fórmula 1 encerrou as atividades desta sexta em Barcelona. Charles Leclerc terminou novamente na ponta, fazendo o melhor tempo do dia, tendo na sequência as duas Mercedes, com George Russell um décimo à frente de Lewis Hamilton.

Carlos Sainz e Max Verstappen foram quarto e quinto. Completaram o top 10: Fernando Alonso, Sergio Pérez, Sebastian Vettel, Esteban Ocon e Mick Schumacher.

Após um TL1 com a presença de pilotos reservas e novatos, os 20 titulares estiveram na pista no TL2, com Sergio Pérez, Alex Albon e Zhou Guanyu reassumindo seus carros.

A pista ficou cheia desde o começo, com as equipes buscando acumular mais dados sobre as atualizações antes de iniciarem as simulações de classificação e corrida. Nesta primeira parte da sessão, a maioria optou pelos pneus médios.

Com dez minutos, um safety car virtual. Enquanto cruzava pela linha de chegada, uma nuvem de fumaça saiu da Alfa Romeo de Bottas, forçando-o a parar na área de escape da curva 2.

A bandeira verde foi acionada novamente com 46 minutos ainda no relógio. Neste momento, Verstappen liderava com 01min20s932, tendo as duas Ferraris na sequência, com Sainz à frente de Leclerc, a 0s046 e 0s063 do holandês, respectivamente. Hamilton, a 0s551 e Russell, a 0s882, fechavam o top 5.

Na sequência, os pneus macios começaram a dar as caras, dando início às simulações de corrida e, com eles os tempos mais rápidos do dia.

Com a sessão em sua metade, a Ferrari voltava a fazer 1-2, com Leclerc fazendo 01min19s670, 0s320 à frente de Sainz, com Verstappen em terceiro, apenas alguns milésimos atrás do espanhol. Alonso e Pérez fechavam os cinco primeiros.

A 15 minutos do fim, as simulações de classificação davam lugar para as de corrida, com tanque cheio e tempos de volta mais altos. Neste momento, Leclerc se mantinha à frente com o mesmo tempo, mas tendo agora as Mercedes na sequência.

Russell era o segundo a 0s117, com Hamilton logo na sequência, a menos de um décimo do companheiro de Mercedes. Já Sainz era o quarto, ainda a três décimos do companheiro de equipe e Verstappen fechava o top 5.

No final, Charles Leclerc terminou como o mais rápido da sexta, liderando os dois treinos livres e com o melhor tempo do dia: 01min19s670. Em segundo ficou George Russell, com Lewis Hamilton em terceiro, enquanto Carlos Sainz e Max Verstappen completaram a lista dos cinco primeiros.

Fecharam o top 10: Fernando Alonso, Sergio Pérez, Sebastian Vettel, Esteban Ocon e Mick Schumacher.

A Fórmula 1 volta à pista de Barcelona no sábado, primeiro para o terceiro treino livre para o GP da Espanha. A sessão acontece às 08h, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro. Na sequência, às 11h, tem a classificação, que define o grid de largada do domingo, com exibição da Band, Bandsports e F1TV Pro.

E já anote aí: assim que tivermos a definição do pole position, tem Q4 ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube com a participação do piloto da Alpine no Campeonato Mundial de Endurance André Negrão e do jornalista Daniel Balsa. Não perca!

Veja os resultados do TL2:

F1 AO VIVO: Tudo sobre DIA DECISIVO na batalha entre MAX x LECLERC no fim de semana na Espanha

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #178: Será o fim da linha para Vettel e Alonso na F1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: