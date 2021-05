Podendo custar a pole position conquistada neste sábado para o GP de Mônaco da Fórmula 1, Charles Leclerc disse que sente "bem mal" enquanto espera a inspeção de sua caixa de câmbio, para que a Ferrari determine uma possível troca da peça ou não.

Leclerc bateu no segundo S da piscina em uma volta rápida nos segundos finais da classificação, acertando as barreiras de dentro e quebrando a suspensão dianteira direita de seu carro.

O impacto inicial e os danos mandaram o carro por cima da zebra no segundo S e em direção às barreiras do lado de fora, onde acabou sofrendo também danos na traseira do SF21.

Com a bandeira vermelha encerrando a sessão, a pole de Leclerc foi confirmada, mas agora ele espera a Ferrari, que está analisando os danos para ver se ele precisará de uma nova caixa de câmbio para o domingo, o que resultaria em uma punição.

Após sair do carro, Leclerc disse que a sensação não era a mesma de outras poles. Perguntado pelo Motorsport.com para explicar como se sentia: "Agora, me sinto bem mal para ser honesto".

"Estou esperando pelo câmbio e é isso. Por enquanto, não posso curtir a classificação como gostaria".

Leclerc, que disse que não havia ouvido nenhuma atualização sobre o carro, também respondeu a questões sobre as sugestões de que sua batida havia acontecido de propósito, o que ele rechaçou.

"Acho que Valtteri e Max falaram disso na coletiva. Acho que eles não haviam visto antes as imagens. Tenho certeza de que depois de verem... Posso garantir que não foi de propósito. Teria sido mais inteligente, sem bater com toda a velocidade na barreira, arriscando quebrar o câmbio".

