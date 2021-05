Um dos seguranças de Sergio Pérez está em "boas condições" após levar um tiro durante uma tentativa de assalto de carro envolvendo a família do piloto de Fórmula 1 neste sábado,

Segundo a imprensa mexicana, o incidente ocorreu no início do sábado em Guadalajara, a cidade de Pérez, com assaltantes tentando levar o veículo.

Um dos guarda costas de António Pérez, irmão de Sergio, foi ferido por um tiro ao tentar evitar o roubo de um Jeep Wrangler. Não foi confirmado se o irmão de Pérez estava no veículo.

"Um de dois seguranças estava dirigindo atrás do veículo e percebeu a tentativa de assalto sem que os ladrões notassem", disse o jornal mexicano El Informador.

"O guarda sacou sua arma e uma troca de tiros ocorreu entre os assaltantes e os seguranças, com um ficando ferido no rosto. Os assaltantes entraram em um carro Chevrolet preto e fugiram do local".

Perguntado sobre o incidente após a classificação para o GP de Mônaco, Pérez confirmou os detalhes da história e revelou que o quadro médico do segurança é bom.

"Basicamente eles tentaram roubar o carro da minha segurança e feriram um de meus funcionários com um tiro. Eles tentaram roubar o carro mas não conseguiram. E ele está em boas condições. A polícia pegou os assaltantes".

"Minha família está bem, muito obrigado".

A polícia de Guadalajara conseguiu encontrar o carro usado pelos assaltantes para fugir do local e prendeu duas pessoas.

Pérez conquistou a nona posição em Mônaco neste sábado, após uma sessão difícil, com o tráfego atrapalhando sua volta final.

"Foi um desastre. Mudamos nossa abordagem, estávamos fazendo bons progressos na classificação e, no Q2, demos um bom passo adiante".

"Mas a pista estava esfriando e mudamos para o Q3. Na primeira saída, não tinha dianteira nenhuma, os pneus estavam muito frios".

"Na segunda tentativa, tudo ia bem até eu chegar no tráfego. Basicamente perdi muito tempo ali".

