Charles Leclerc acredita que a Ferrari passará por uma “transição suave” entre a saída de Mattia Binotto e a chegada do novo chefe de equipe na Fórmula 1, que vai assumir o comando da escuderia italiana já na próxima temporada.

Recentemente a equipe anunciou que Binotto estava de saída do time no fim de dezembro, com a sua substituição ainda a ser confirmada de maneira oficial. O chefe da Alfa Romeo, Fred Vasseur, já é esperado em Maranello para iniciar a transição no início desta semana.

"Mattia [Binotto] me ligou para anunciar que iria parar", disse Leclerc. "Eu respeito sua decisão e só posso agradecê-lo. Obviamente, ele acreditou em mim desde o início, me estendeu um contrato muito longo."

"E antes de ser chefe de equipe, ele também esteve dentro da escuderia por muito tempo e contribuiu para o sucesso que a equipe teve nos últimos anos. Então eu desejo a ele o melhor. E, obviamente, agora cabe a nós focar no futuro e tentar fazer as escolhas certas para ser um pouco mais desafiador para a Red Bull no ano que vem.”

Leclerc minimizou a sugestão de que uma mudança de chefe poderia ser perturbadora originária de uma mudança de abordagem.

“Para ser honesto, não sei porque, por experiência própria, nunca tive uma mudança de chefe de equipe quando estava competindo pelo mesmo time”, disse ele. “Provavelmente levará um pouco de tempo para o chefe se familiarizar com o sistema e com a Ferrari, porque obviamente é uma equipe enorme.

“Mas acredito que se for feito da maneira certa, não acho que vamos sofrer nada na pista. Portanto, tenho certeza de que será uma transição suave."

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Ferrari

O monegasco ainda enfatizou que não dará nenhuma opinião sobre quem pode substituir Binotto, observando que a decisão será tomada pelo presidente da Ferrari, John Elkann, e pelo CEO Benedetto Vigna.

“Não vou comentar isso”, disse ele quando perguntado se tinha uma preferência pessoal. “E obviamente também não é minha decisão, John e Benedetto vão tomar essa decisão. Estamos apenas tentando focar no nosso trabalho no simulador, com a equipe, para termos o melhor carro possível para o próximo ano. Mas a decisão será feita por eles."

No entanto, quando questionado se Vasseur seria uma boa opção, ele deixou claro que tem um bom relacionamento com seu ex-chefe.

“A Ferrari é uma equipe muito diferente de qualquer outra equipe. Só posso comentar sobre minha experiência com Fred, que obviamente tem sido boa. Tenho trabalhado com o Fred desde as categorias de base, onde ele acreditou em mim e sempre tivemos uma boa relação.

“Obviamente isso não deve influenciar nenhuma das decisões. Ele sempre foi muito direto, muito honesto e isso é algo que eu gostei de Fred. Se vai ser ele ou não, eu não sei. Veremos nos próximos meses."

