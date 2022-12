Honda confirma junto à FIA interesse em retorno à F1 em 2026

Carregar reprodutor de áudio

A Honda volta a aumentar as especulações sobre um retorno oficial à Fórmula 1 em 2026, revelando nesta segunda-feira (12) que registrou junto à Federação Internacional de Automobilismo seu interesse em se tornar uma fornecedora de motores sob o regulamento de 2026.

A montadora japonesa saiu do esporte no final da temporada 2021, deixando claro que seu foco estava em expandir seus negócios na área da eletrificação, o que não justificaria a permanência na F1. Mas, ao ceder a propriedade intelectual de suas unidades de potência para a Red Bull até 2025, a marca se manteve próxima.

Desde então, o sucesso da Red Bull só aumentou, com Max Verstappen conquistando o bicampeonato. Isso fez com que a Honda retomasse sua presença no esporte este ano, com a logo da marca voltando a figurar nos carros da equipe austríaca e da AlphaTauri desde o GP do Japão.

Após o fim do acordo, a Red Bull planeja dar sequência ao seu projeto da Red Bull Powertrains, produzindo seu próprio motor. Mas as conversas sobre a Honda voltar à F1 começaram a avançar após as negociações da equipe com a Porsche irem por água abaixo.

Imediatamente após o surgimento das notícias, a Red Bull disse que estava aberta a uma parceria com a Honda, especialmente para o desenvolvimento dos componentes elétricos do motor. A ideia agora parece avançar, com o chefe de automobilismo da Honda revelar nesta segunda-feira que a montadora formalmente registrou seu interesse em ser fornecedora de motores novamente.

A FIA pediu às montadoras interessadas em fazer parte do grid em 2026 que notifiquem a federação até o meio de novembro. Yasuharu Watanabe, presidente da Honda Racing, confirmou que a Honda fez isso, mas deixou claro que isso não é uma garantia do retorno da marca.

"Como HRC, registramos como fornecedora de motores para 2026", disse Watanabe durante a apresentação do Plano de Atividades da Honda Motor Sports para 2023. "O regulamento da F1 para 2026 e além está se movendo na direção da neutralização das emissões de carbono".

"Além disso, o fato deles estarem promovendo a eletrificação, a neutralização das emissões de carbono e a eletrificação que a Honda está promovendo é a mesma. Nossos objetivos são iguais. Como uma empresa de corridas, nos registramos para avançar nas pesquisas em corridas".

"Há também a questão do prazo de 15 de novembro. Nós registramos como montadoras para darmos os próximos passos".

A decisão da Honda faz com que a marca tenha uma janela para avaliar se formaliza o retorno em 2026, que pode ser em um projeto solo ou em parceria com a Red Bull. Caso não tivesse feito isso até o prazo de novembro, teria sido complicado retornar em 2026 de forma tardia, já que não poderia estar envolvida em nenhuma discussão formal que acontece no momento entre a FIA e as montadoras.

