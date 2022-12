Carregar reprodutor de áudio

Sergio Pérez assinou um novo contrato com a Red Bull, em maio, que o une à Red Bull até 2024. Essa será a primeira vez que o mexicano terá um vínculo por mais de um ano com algum time desde que chegou a Fórmula 1, porém, esse contrato não significa que o piloto poderá relaxar completamente sobre seu futuro.

A equipe de Milton Keynes tem cláusulas de rendimento no contrato do mexicano e Christian Horner e Helmut Marko demonstraram no passado que não há problema em fazer mudanças em seu 'line-up' durante a temporada caso seu piloto não apresente os resultados esperados.

Além destes antecedentes, Pérez deverá somar também as especulações que começaram a surgir com a chegada de Daniel Ricciardo a Red Bull como terceiro piloto para a próxima temporada, mesmo com Horner deixando claro que não pensam no australiano como um possível piloto titular no futuro.

Em entrevista à Sky Sports F1 durante um exibição recente da equipe nas ruas de Milton Keynes, Pérez foi consultado sobre o retorno de Ricciardo e se essa volta trazia pressão em relação ao seu assento: "Estou muito relaxado", disse. "Vivemos sob muito pressão o tempo todo, não muda nada da minha parte".

Sergio Perez, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

O mexicano ainda adicionou que o australiano, com toda sua experiência, será de muita utilidade para o desenvolvimento do carro da Red Bull e destacou a boa relação que tem com o novo companheiro de equipe.

"Creio que é uma grande conquista para a equipe ter um piloto como Daniel [Ricciardo]", explicou. "Vai agregar muito a nossa equipe, é um grande piloto, um dos caras com quem mais me dou bem no paddock. É ótimo ter Daniel na equipe e da minha parte não muda nada", insistiu.

Ricciardo tem uma longa história com a Red Bull, tendo sido piloto da academia da equipe antes de ir para a Toro Rosso em 2012 e 2013, sendo transferido posteriormente para o time principal, onde conseguiu sete das suas oito vitórias da carreira.

