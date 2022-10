Carregar reprodutor de áudio

Charles Leclerc chega ao GP dos Estados Unidos precisando de uma corrida de recuperação neste domingo. Se classificando em segundo no quali da Fórmula 1, o monegasco sofreu uma punição de dez posições e por isso, larga em 12º. A estratégia do monegasco está traçada, mas o piloto da Ferrari destacou que não cometerá "riscos loucos".

Líder do TL2 na sexta-feira - que contou com a sessão praticamente dedicada ao teste de pneus protótipos da Pirelli - Leclerc reconheceu as falhas que o levaram até o P2 durante o quali, além de destacar o forte ritmo apresentado pelo companheiro de equipe, Carlos Sainz.

"Obviamente é muito difícil, especialmente com o vento, o carro muda muito de volta para volta. No geral, eu fiz o meu melhor. Carlos fez um trabalho melhor hoje e merece estar na pole. Vou começar um pouco mais atrás por causa da penalização, mas o objetivo é tentar voltar para a frente o mais rápido possível."

Brigando pela vice-liderança do mundial de pilotos ao lado de Sergio Pérez da Red Bull - e que larga pouco à frente, na 9ª colocação - o monegasco já traçou o que é preciso fazer para conseguir superar o adversário. Contudo, o 'jogo' será jogado com cautela pelo piloto da Ferrari.

"Darei o meu melhor, como sempre. Novamente estamos começando, acho que em 12º ou 11º lugar com a penalidade do motor que temos. Sim, vou dar o meu melhor. Sem há riscos loucos, mas se houver uma oportunidade, eu estarei aqui para aproveitá-la."

