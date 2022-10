Carregar reprodutor de áudio

As negociações entre Red Bull e FIA sobre um acordo de violação de limite de custos da Fórmula 1 foram suspensas após a morte do fundador da Red Bull, Dietrich Mateschitz.

Mateschitz morreu no sábado, aos 78 anos, após uma longa batalha pela vida, provocando uma enxurrada de homenagens no paddock da F1, que ficou de luto. No início do fim de semana de corrida do GP dos Estados Unidos, grande parte do foco da Red Bull estava em suas conversas com a FIA sobre sua suposta violação do teto de custos no ano passado.

A FIA considerou em sua auditoria que a Red Bull havia excedido o limite de US$145 milhões para a temporada de 2021, algo que a equipe negou veementemente. Conversas ocorreram entre o chefe da Red Bull, Christian Horner, e o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, em Austin, sobre o assunto, com Horner expressando interesse em obter uma solução rápida para o assunto.

Mas à luz do falecimento de Dietrich Mateschitz, as negociações sobre qualquer Acordo de Violação foram suspensas, enquanto o prazo também foi alterado como resultado.

“Após o falecimento de Mateschitz, todas as conversas com a FIA sobre o limite de custo e os próximos passos estão suspensas até novo aviso”, dizia um breve comunicado de um porta-voz da Red Bull. "O prazo para o acordo foi estendido e esperamos que as negociações voltem no meio da semana.”

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

A Red Bull deve enfrentar algum tipo de sanção da FIA, mas Horner disse que o valor estava "bem abaixo" do limite e que a violação teria tido "nenhum benefício" no desempenho do carro. As negociações atualmente envolvem um ABA, que veria a Red Bull admitir que excedeu o limite orçamentário e chegar a um acordo com a entidade.

Horner disse no sábado antes da notícia da morte de Mateschitz que estava “esperançoso de que isso possa ser resolvido durante este fim de semana”, alertando que o caso pode se arrastar se um acordo não for alcançado.

“O próximo processo vai para o painel de administração do limite de custos e, além disso, há o Tribunal Internacional de Apelação”, disse o chefe de equipe. “Então, isso pode prolongar por mais seis, nove meses, o que não é nossa intenção. Acho que tivemos algumas discussões saudáveis e produtivas com a FIA."

“Estou esperançoso de poder chegar a uma conclusão em um futuro próximo.”

ABSURDO MAIOR AINDA? Albon REVELA que Vettel alertou FIA sobre trator na pista pré-GP do Japão de F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca!

Podcast Motorsport.com #200 - F1 virá 'vidraça': é preciso um 'choque de realidade'?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: