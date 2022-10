Carregar reprodutor de áudio

Max Verstappen vai largar na primeira fila ao lado de Carlos Sainz no GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 neste domingo e o holandês ficou bem satisfeito com a classificação realizada neste sábado, em um momento de perda para a Red Bull, que lidou com a morte do fundador da equipe Dietrich Mateschitz pouco antes da sessão começar.

Em P3 por apenas 0.092s, Verstappen se mostrou satisfeito com o resultado apresentado na classificação, apesar de uma dificuldade encontrada em relação a janela perfeita de aquecimento/resfriamento dos pneus. O holandês, durante os treinos livres, esteve a frente apenas na terceira sessão do dia, viu as Ferraris fazerem jus à 'dominância' do dia anterior e monopolizar a qualificação.

"Eu acho que nosso carro normalmente na corrida é um pouco mais forte do que na classificação. Acho que hoje, a qualificação foi muito boa, se você pudesse ligar seus pneus um pouco melhor, acho que essa teria sido a diferença. Mas mesmo assim, estamos lá e estou esperando uma boa corrida amanhã."

Falando sobre o lado emocional, o atual campeão mundial deixou claro que a notícia recebida pela Red Bull pouco antes do início da classificação deixou todos os funcionários da Red Bull bem abalados. Na tarde deste sábado, o fundador da equipe Dietrich Mateschitz faleceu aos 78 anos.

"Tem sido uma notícia difícil para todos, penso eu. Acho que o que ele significou para o Red Bull, claro, mas também para o esporte e especialmente também para mim, o que ele fez por mim e minha carreira até agora, minha vida, é realmente difícil. É um dia muito duro. Vamos tentar deixá-lo orgulhoso amanhã."

