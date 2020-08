F1: Stroll lidera treino marcado por batida de Albon na Inglaterra

Em mais uma demonstração de força da Racing Point na temporada 2020 da Fórmula 1, o canadense Lance Stroll foi o mais rápido da sexta-feira de treinos livres para o GP da Grã-Bretanha e liderou a segunda sessão prática em Silverstone com a marca de 1min27s274.

O segundo mais veloz foi Alexander Albon, da Red Bull. O piloto tailandês ficou a apenas 0s090 do líder, mas bateu a 45 minutos do fim do treino e causou bandeira vermelha (veja mais detalhes abaixo).

Quem completou o top-3 foi o finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes. Ele ficou 0s157 de Stroll. Charles Leclerc, monegasco da Ferrari, foi o quarto, à frente do hexacampeão Lewis Hamilton, britânico da Mercedes.

O espanhol Carlos Sainz, da McLaren, foi o sexto. De volta à F1 para o GP da Grã-Bretanha, Hulkenberg foi o sétimo, superando o francês Pierre Gasly, da AlphaTauri. Daniel Ricciardo, australiano da Renault, foi o nono, e Kimi Raikkonen, finlandês da Alfa, o 10º.

O treino

A segunda sessão prática começou tranquila em Silverstone, com os carros saindo à pista aos poucos. Entretanto, a sexta seguiu complicada para o tetracampeão mundial Sebastian Vettel, piloto da Ferrari.

Depois de dar apenas uma volta de instalação e ficar em último no primeiro treino livre por problemas no intercooler do SF1000, o alemão voltou a ter problemas no carro. Vettel relatou algo solto no cockpit e voltou para os boxes. Os pedais foram trocados.

A 45 minutos do fim da sessão, quem se deu mal foi Alexander Albon, da Red Bull. O tailandês, que tinha o segundo tempo mais rápido, acabou escapando na curva Stowe, bateu contra a barreira de pneus e causou a interrupção do treino.

Cerca de 12 minutos depois, as ações de pista foram retomadas, com Stroll liderando a prática com a marca de 1min27s274, quase dois décimos mais veloz que o registro feito no TL1 pelo holandês Max Verstappen, líder da sessão inaugural com a Red Bull.

Logo após, Vettel voltou à pista com a Ferrari. Entretanto, o tetracampeão mundial não imprimiu um grande ritmo e terminou o treino na parte de trás do grid, à frente de carros da Haas e da Williams.

