Sergio Pérez se tornou o primeiro piloto da Fórmula 1 a testar positivo para Covid-19 e, por isso, não participará do GP da Grã-Bretanha em Silverstone neste final de semana.

Após duas semanas de folga depois das provas na Áustria e na Hungria, Pérez se apresentou na quarta no circuito para realizar um novo teste de Covid, cumprindo com a regra de um exame a cada cinco dias, obrigatório para todos os presentes na bolha da F1.

O primeiro resultado deu inconclusivo. Devido a isso, Pérez foi submetido a um segunda exame, que resultou em positivo.

Quais são os próximos passos para Pérez?

Após o resultado positivo, o mexicano terá que cumprir as normas locais para pacientes infectados. O diretor de provas da F1, Michael Masi, explicou em um vídeo qual será o caminho que Pérez terá que passar pelos próximos dias.

"Com relação a Pérez, obviamente as autoridades de saúde do Reino Unido pedem que o paciente entre em um período obrigatório de isolamento", disse Masi. "Durante esse tempo, ele estará em contato com autoridades locais e nacionais de saúde, e tudo será controlado por eles, com o apoio da FIA e da F1, identificando as pessoas que tiveram contato com ele".

O Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS em inglês) estabelece um período de 10 dias de isolamento para casos positivos. A contagem dos dias varia, dependendo da pessoa apresentar ou não sintomas.

Segundo as normas, se o paciente apresentar sintomas, a contagem de 10 dias vale a partir do momento que elas se manifestaram. Se for assintomático, os 10 dias valem a partir do dia do exame.

Caso necessário, esse período pode ser ampliado. Se uma pessoa assintomática apresentar algum sintoma durante esses 10 dias, a contagem será reiniciada.

Considerando esses períodos, Pérez dificilmente poderá participar do GP dos 70 Anos, marcado para a próxima semana. Com isso, é bem provável que o mexicano perderá dois GPs em 2020.

Com isso, a próxima aparição do piloto da Racing Point, desde que seu resultado dê negativo, seria no GP da Espanha, em 16 de agosto em Barcelona.

