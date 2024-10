F1: Piastri lidera 1-2 da McLaren em último treino livre no México

Na tarde deste sábado, foi realizado o terceiro e último treino livre para o GP da Cidade do México, 20ª de 24 etapas da Fórmula 1 2024. E o mais rápido na última sessão prática no Autódromo Hermanos Rodríguez foi o australiano Oscar Piastri, da McLaren.

O jovem piloto ficou à frente de seu companheiro, o britânico Lando Norris. Quem completou o top 3 foi o espanhol Carlos Sainz, da Ferrari. Atual tricampeão mundial e líder da F1 2024, o holandês Max Verstappen foi o quarto com a Red Bull.

As cinco primeiras posições foram 'fechadas' pelo heptacampeão Lewis Hamilton, britânico da Mercedes. Ele ficou à frente do futuro companheiro na Ferrari, o monegasco Charles Leclerc. Rápido na sexta-feira, o japonês Yuki Tsunoda, da RB, foi o sétimo. Confira a tabela do TL3 no Motorsport.com:

1 Oscar Piastri (mclaren) 1:16.492 2 Lando Norris (mclaren) +0.059 1:16.551 3 Carlos Sainz (ferrari) +0.340 1:16.832 4 Max Verstappen (red bull) +0.511 1:17.003 5 Lewis Hamilton (mercedes) +0.568 1:17.060 6 Charles Leclerc (ferrari) +0.740 1:17.232 7 Yuki Tsunoda (rb) +0.810 1:17.302 8 George Russell (mercedes) +0.849 1:17.341 9 Kevin Magnussen (haas) +0.982 1:17.474 10 Liam Lawson (Rb) +1.002 1:17.494 11 Alexander Albon (williams) +1.019 1:17.511 12 Valtteri Bottas (sauber) +1.147 1:17.639 13 Franco Colapinto (williams) +1.220 1:17.712 14 Sergio Pérez (red bull) +1.295 1:17.787 15 Fernando Alonso (aston martin) +1.306 1:17.798 16 Nico Hülkenberg (haas) +1.327 1:17.819 17 Lance Stroll (aston martin) +1.408 1:17.900 18 Esteban Ocon (alpine) +1.832 1:18.324 19 Zhou Guanyu (sauber) +1.936 1:18.428 20 Pierre Gasly (alpine) +1.962 1:18.454

